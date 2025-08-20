ארצות הברית ומדינות נאט״ו החלו לגבש מתווה להסדרי ביטחון שיינתנו לאוקראינה ביום שאחרי המלחמה, בעקבות התחייבותו של הנשיא דונלד טראמפ להעניק לקייב ערבויות שיבטיחו את שלמותה, כך דווח הבוקר (רביעי) ב'רויטרס'.

בכירים בפנטגון אישרו כי מתנהלות עבודות מטה לגבי אופי הסיוע שוושינגטון תהיה מוכנה להעניק, מעבר למשלוחי הנשק הרגילים.

הדיון כולל אפשרות להצבת כוחות אירופיים בתוך אוקראינה בפיקוד אמריקאי, אך לא תחת דגל נאט״ו אלא במסגרת לאומית נפרדת של כל מדינה שתשתתף. במקביל, בבית הלבן הבהירו כי ארה״ב עשויה למלא תפקיד מרכזי בתיאום המהלך. מנגד, משרד החוץ במוסקבה הזהיר כי שליחת חיילים מערביים לשטח אוקראינה תהפוך כל ניסיון להסכם שלום לבלתי אפשרי.

טראמפ עצמו הבהיר אתמול בראיון כי לא ישלח חיילים אמריקאים ללחימה, אך רמז כי וושינגטון עשויה להעניק סיוע אווירי. בריאיון לרשת פוקס אמר: "ביטחון זה דבר שאפשר לשתף בו פעולה. האירופים מוכנים להציב אנשים בשטח, אנחנו מוכנים לסייע בדברים אחרים, במיוחד מהאוויר, כי לאף אחד אין את מה שיש לנו".

הוא לא פירט מעבר לכך, אולם גורמי ביטחון ציינו כי הכוונה עשויה לכלול מתן מערכות הגנה אווירית נוספות או אפילו אכיפת אזור אסור לטיסה באמצעות מטוסי קרב אמריקאיים.

מאז פלישת רוסיה ב-2022 סיפקה ארה״ב לאוקראינה נשק ותחמושת בשווי של מיליארדי דולרים. עם כניסתו של טראמפ לתפקיד, חלו עיכובים בשני מועדים - לאחר פגישות טעונות עם הנשיא ולדימיר זלנסקי - אך כעת המשלוחים חודשו. טראמפ הדגיש כי בכוונתו להמשיך ולספק אמצעי לחימה, בעיקר כאלה בעלי אופי הגנתי.

ברקע לכך צפויה ועידה וירטואלית של ראשי צבאות נאט״ו, שבה יידונו ההבטחות לאוקראינה והאפשרויות ליישומן. גנרל אלכסוס גרינקוויץ' מחיל האוויר האמריקאי, האחראי גם על מבצעי נאט״ו באירופה, צפוי למסור סקירה על פגישת אלסקה שנערכה בשבוע שעבר בין טראמפ לבין ולדימיר פוטין. לפי גורמים בוושינגטון, יו״ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין ישתתף במפגש ויקיים גם התייעצויות נפרדות עם מקביליו האירופים.

טראמפ שואף להביא לסיום מהיר של המלחמה הקטלנית ביותר שידעה היבשת מאז מלחמת העולם השנייה. באוקראינה ובבירות אירופה חוששים כי הנכונות שלו להתקדם לעבר הסכם עלולה להוביל לפשרה שתשאיר בידי רוסיה הישגים טריטוריאליים.