רשת גולדיס, מהמובילות בתחום האוכל היהודי בישראל, חוגגת את ראש השנה עם תפריט חגיגי חדש ומרגש שגובש יחד עם השף תום פרנץ זוכה "מאסטר שף" ומי שמחבר בין מסורת קולינרית עמוקה לבין פרשנות רעננה ועדכנית.

תחת הקונספט "שתתחדש עלינו שנה טעימה", מציגה גולדיס מנות חג עשירות בהשראת הברכות המסורתיות, עם טעמים מוכרים בביצועים מפתיעים, מתוך חזון להנגיש את השולחן היהודי לכל בית בישראל.

בין המנות ספיישל בתפריט שניתן להזמין לחג:

שושנים ותפוחים בדבש חלות רכות מבצק שמרים עשיר, במילוי פרוסות תפוחים מקורמלים בדבש וקראמבל (4 חלות – 68 ₪)

טאבולה תמרים, נענע וסומאק טאבולה, נענע, סומאק, פטרוזיליה, שאלוט, עם תמר מג'הול קצוץ ולימון טרי (72 ₪ לליטר)

פילה סלמון שלם חגיגי במילוי גרמולטה עשבים במילוי עשבי תיבול טריים, ירקות שורש וציר רימונים (4 מנות – 179 ₪)

כבד קצוץ מחמותו של שף תום כבד קצוץ קרמי במיוחד, עם ריבת בצל וריבת עגבניות שרי (94 ₪ - 500 מ"ל)

קונסומה טלה וכופתאות עשבי תיבול ציר צלול מבושל ארוכות עם עצמות טלה, קניידלך חגיגים במיוחד (59 ₪ לליטר)

כשאשפלו פוגש עוף צלוי עוף שלם ללא עצמות ממולא באושפלאו אורז, גזר, צימוקים ותמרים, בצל מקורמל וגרגירי חומוס עטוף בגלייז דבש (98 ₪ ליחידה)

מעורב כתף בקר על פולנטה דלעת בשר רך, פולנטה דלעת מתקתקה, שמן פטרוזליה (4 מנות – 255 ₪)

אסאדו, פורטובלו ורוזמרין Galata גלאט אסאדו, פורטובלו ורוזמרין בצק עשיר, תמרים, עשבי תבלין (4 מנות – 240 ₪)

שוקי עוף צלויים עם בצלים, תפוחים, מייפל ופריקי מוגש עם תבשיל פריקה ארומטי )4 מנות – 80 ₪ (גולאש רועים של שנה חדשה תבשיל גולאש עשיר מבשר כתף, במעטה פירה תפוח אדמה קרמי (4 מנות – 170 ₪)

בנוסף בתפריט, מגוון סלטים, מנות ביניים, כבד קצוץ של גולדיס, מבחר תוספות חמות וקרות להשלמת הארוחה ומגוון קינוחים מתוקים מהקונדיטוריה של גולדיס.

השף תום פרנץ מספר, "החיבור עם גולדיס לקראת ראש השנה הוא הזדמנות עבורי לקחת את הטעמים המסורתיים של החג ולעטוף אותם בפרשנות אישית ומפתיעה. יצרתי מנות שמספרות סיפור – סיפור של שורשים, משפחה וזיכרונות ילדות, לצד חדשנות קולינרית וטכניקות עדכניות. זו הדרך שלי לברך את החג – דרך הצלחת."

כדי להבטיח חג רגוע ונוח, גולדיס מציעה הזמנה מוקדמת של מנות חג באמצעות אתר האינטרנט והשירות הטלפוני. ההזמנה מתבצעת בקלות, עם אפשרות לקבל את הארוחות המוכנות ישירות לבית הלקוח, בכשרות מהודרת המתאימה לכל דורש.

המעדנייה מתהדרת בכשרותו של הבד"ץ העדה החרדית בשר לפי שיטת בית יוסף. משלוחים לכל חלקי הארץ.

הזמנה קלה ומהירה – החגים שלכם מתחילים כאן

לפרטים נוספים והזמנות:

אתר גולדיס

טלפון להזמנות: 026200100

כתובת: עזרת תורה 18 ירושלים , מצדה 9 בני ברק כשרות: הבדץ העדה החרדית - בשר חלק בית יוסף