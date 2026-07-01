במהלך דיון מתוח בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הציג יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד הלאומי לשילוב חרדים ("שומר ישראל"), תמונת מצב מורכבת מהשטח בכל הנוגע למאמצי הגיוס בצל המלחמה המתמשכת. בדבריו מתח לוי ביקורת חריפה על הניסיונות להפעיל לחץ אגרסיבי, שלדבריו אינו משיג את המטרה, ומנגד הציג פתרון מעשי שכבר מוכיח את עצמו בשטח.

"כשאנחנו מסתכלים על שנתיים וחצי, כמעט שלוש שנות מלחמה, אנחנו מזהים את הניסיון הכי גדול בהיסטוריה לגייס חרדים בכל דרך אגרסיבית אפשרית", פתח לוי את דבריו. "הפעילו סנקציות כלכליות ופליליות, הגיעו אפילו לסנקציות שאף אחד לא דמיין כמו שלילת סעיף 46 לעמותות. אבל האמת צריכה להיאמר: הגענו למצב שאין אדם אחד סביב השולחנות האלו שיכול להסכים עם הפיכתם של 100,000 אנשים נורמטיביים לעבריינים. זה לא נורמלי ולא שפוי".

לוי הדגיש כי פתרון אמיתי מחייב הסדרה בחקיקה: "לו היינו משכילים לנצח את אירוע החקיקה, שבכנסת היו מי שכינו אותה 'שטויות', היינו משאירים את אותם 100,000 אזרחים כנורמטיביים".

כחייל חרדי בעצמו, שיתף לוי בתחושות הקשות שהוא חווה ברמה האישית והמגזרית: "לא רוצה ולא נעים לי לריב עם אח שלי. פרקטית, אני לא רוצה לבוא הביתה ולריב איתו כל היום על זה שמנסים לעצור אותו ולהילחם בו בזמן שהוא לומד תורה. אני מעריך אותו".

בהמשך דבריו הציג נתונים המראים כי הלחץ הנוכחי אינו אפקטיבי עבור מערך הלחימה, "לכל הדעות, ומאידך גם למיטב ידיעתי זו עמדת צה"ל, מעצרים לא העלו את גיוס החרדים לצה"ל, נקודה.הסנקציות הכלכליות אולי הגדילו במעט את הגיוס, אבל רק למערכים הטכנולוגיים, לא לקרבי. השירות הקרבי גדל במספרים קטנים מאוד נומינלית ובוודאי באחוזים. לא ראיתי חרדי אחד שנעצר, הגיע לאחד המסלולים שלנו ואמר: 'תודה שעצרתם אותי, בזכות זה הפכתי ללוחם בחשמונאים או בנצח יהודה'. זה פשוט לא קיים".

האיגוד הלאומי לשילוב חרדים פועל כבר 26 שנים ומלווה כ-40 מסלולים שונים בשיתוף צה"ל והאגף הביטחוני-חברתי. לאחרונה הוקם על ידי לוי ושותפים נוספים את איגוד ישיבות ההסדר החרדיות, המונה כיום 15 ישיבות ולמעלה מ-1,000 תלמידים. "כולם מתגייסים, כולם על מדים, וכולם חרדים לחלוטין, הם לא רק עמידה ביעד", הסביר לוי.

לוי קרא להנהגה לעצור את הסנקציות ולעבור למעשים, "פניתי לראש הממשלה, למזכיר הממשלה, לשרי האוצר והביטחון וליו"ר הוועדה. ביקשנו לקדם באופן מיידי החלטת ממשלה שתגדיל ותתקצב את ישיבות ההסדר החרדיות. המצב הנוכחי לא פתור, ויש ישיבות שעומדות להיסגר בכל רגע".

את דבריו חתם בפנייה ישירה לחברי הוועדה, "צריך לעצור את המעצרים ומצד שני חייבים לקדם את ישיבות ההסדר. אסור לעשות רק חצי עבודה. אם נעשה את שני הצעדים הללו יחד – ננצח".