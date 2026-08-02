סוגיית גיוס החרדים לצה”ל היא ככל הנראה הפצע הפתוח והרגיש ביותר בציבוריות שלנו. במשך עשרות שנים הייתה מקובלת בציבור החרדי ההנחה כי ‘כור ההיתוך’ הצה”לי מתקשה להכיל אורח חיים חרדי מלא, וכי השירות הצבאי כרוך באתגרים רוחניים משמעותיים עבור בן ישיבה.

אלא שבימים האחרונים מתנהל ברשת דיון מסוג חדש. לא מדובר בעוד הצהרות של פוליטיקאים או בקמפיין רשמי של דובר צה”ל, אלא בסדרת סרטונים המציגה צעירים חרדים המתארים שירות צבאי לצד הקפדה על אורח חיים חרדי.

במרכז הדיון עומדים תיעודים של צעירים המשרתים במסלולים כמו “חשמונאים” ו”פרויקט יואב”. בסרטונים הם מתארים שגרת חיים הכוללת זמני תפילה, לימוד תורה, הקפדה על כללי ההלכה ומעטפת חברתית חרדית. המסר העולה מהסרטונים הוא שאפשר לשרת בצה”ל, ובמקביל להמשיך לחיות כחרדי.

אלא שדווקא המסר הזה הצליח לקומם עליו קולות ביקורתיים ברחוב החרדי המתנגדים לשירות. לטענתם, סרטון קצר מטבעו אינו יכול לשקף את מלוא המורכבות של השירות הצבאי או את האתגרים שעשויים להתעורר לאורך זמן. יש הטוענים כי כל מסגרת צבאית, גם אם הותאמה במיוחד, מזמנת התמודדויות שלא תמיד נראות לעין במבט ראשון.

קולות נוספים בשיח הציבורי מציינים כי גם אם קיימים כיום מסלולים שבהם נעשו התאמות משמעותיות, עדיין נכון שכל צעיר יבחן בזהירות את התאמת המסלול עבורו, ולא יסיק מסקנות כלליות מסיפורים אישיים.

מן העבר השני, תומכי היוזמה טוענים כי דווקא משום שהדיון הציבורי מבוסס במשך שנים רבות על הנחות מוקדמות, יש ערך בכך שחיילים חרדים עצמם מספרים את סיפורם האישי ומאפשרים לציבור להיחשף למציאות כפי שהם חווים אותה.

כך או כך, נראה כי הסרטונים הצליחו להצית מחדש את אחד הוויכוחים הרגישים ביותר בחברה החרדית. האם מדובר בשינוי אמיתי בשטח או רק בזווית צילום חלקית? הדעות חלוקות, אך דבר אחד כבר ברור: הסרטונים הללו הצליחו להחזיר את הדיון למרכז סדר היום.