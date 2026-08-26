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כ-200 חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות 

​כ - 200 חניכים חדשים בני הציבור החרדי הצטרפו השבוע למכינות הקדם-צבאיות החרדיות, המופעלות על ידי האיגוד הלאומי לשירות חרדים "שומר ישראל" ועמותת "נצח יהודה". הצעירים הגיעו למכינות במטרה לקבל מענה תורני, רוחני ופיזי שיעניק להם את הכלים הנכונים לקראת גיוס ללוחמה משמעותית בצה"ל ובכוחות הביטחון (חרדים)

אמ
מקודם |
חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן / איגוד שומר ישראל)

​החניכים עתידים להתגייס לשורת מסלולים קרביים מותאמים, ובהם: גדוד נצח יהודה (חטיבת כפיר), חטיבת חשמונאים, פלוגת 'חץ' החרדית בחטיבת הצנחנים, הפלוגה החרדית במג"ב ויחידות קרביות נוספות.

יהודה, שהצטרף למכינה הקרבית החדשה "דרך אמונה" אמר, ​"הגעתי למכינה כי היה לי חשוב לעשות שירות קרבי משמעותי. המסע למירון והתפילה ברשב"י בתחילת השנה נתנו לנו כוח רוחני עצום. אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים במקום הנכון כדי להגן על עם ישראל מתוך גאווה במי שאנחנו."

​היום עם פתיחת שנת הלימודים במכינות, פתחו החניכים במסע עלייה רגלי מאתגר להר מירון, שבסיומו התכנסו החניכים והצוותים למפגש תפילה בקבר הרשב"י.

​יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד ״שומר ישראל״ ועמותת נצח יהודה אמר, "הצטרפותם של 200 החניכים החדשים היא עדות לרצון העז של צעירים חרדים לשלב בין שמירה על אורח חיים תורני לבין תרומה משמעותית לביטחון המדינה. המכינות שלנו מעניקות את המעטפת הרוחנית, הפיזית והמנטלית, כדי שהלוחמים לעתיד יגיעו ליחידות הקרביות כשהם מוכנים כראוי, מתוך גאווה בזהותם ובמסלול שבחרו".

חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
גיוס חרדיםנצח יהודהחטיבת כפירמכינות קדם צבאיות

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