הרשת, שהוקמה כמפעל חלוצי על ידי הרב כרמי גרוס, פועלת מתוך תפיסה שמבקשת לחבר בין עולם התורה לבין שירות ביטחוני משמעותי. הרב גרוס ראה בחזונו מודל שמאפשר לצעירים חרדים לשמור על אורח חייהם, ויחד עם זאת לרכוש תארים אקדמיים במקצועות מובילים. לצידו של הרב גרוס מוביל את ניהול הרשת סא"ל (במיל') יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח" ואיגוד "שומר ישראל", שייסד את ישיבות ההסדר החרדיות הקרביות ואת ישיבת ההסדר הטכנולוגית היוקרתית בירושלים בשת״פ עם המרכז האקדמי לב.

כיום מפעילה הרשת ארבע ישיבות הסדר חרדיות, שתיים מהן מיועדות למסלול טכנולוגי במערכת הביטחון ובצה"ל, ושתיים נוספות מכינות את התלמידים לשירות קרבי בחטיבת החשמונאים, בגדוד "נצח יהודה" ובפלוגות החרדיות.

שגרת הלימודים בישיבה נחלקת באופן מובנה בין קודש לחול. בשעות הבוקר והצהריים מתמקדים התלמידים בלימודי קודש בבית המדרש, תוך דגש על לימוד מעמיק והשקפה חרדית מובהקת המועברים על ידי צוות רבני הישיבה, בסביבת לימוד ייחודית ושמורה.

בשעות אחר הצהריים, לעומת זאת, ממשיכים התלמידים ללימודים אקדמיים במקצועות טכנולוגיים מבוקשים, בהם הנדסת אלקטרו-אופטיקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב, כלכלה וניהול. תוכניות הלימודים מותאמות במיוחד לדרישות היחידות הטכנולוגיות של צה"ל ואגף המודיעין, במטרה להכשיר את התלמידים לתפקידים משמעותיים במערכת הביטחון.

ברשת מצביעים על מספר יתרונות ייחודיים המלווים את התלמידים, ליווי מקצועי ורבני אישי לאורך כל הדרך מלימודי הקודש, דרך האקדמיה ועד לשירות הצבאי, הכנה מעשית לקריירה בעולם ההייטק הכוללת סדנאות ותוכניות השמה, ולימוד מפי מרצים מהשורה הראשונה ומומחים המגיעים ישירות מתעשיית ההייטק והביטחון.

התוצרים של המודל הזה כבר פוגשים את המציאות הביטחונית בשטח. מאות מבוגרי הרשת משרתים כיום בצה"ל, וחלקם ממשיכים לתפקידי קצונה בשירות קבע. בין הבוגרים ניתן למצוא מי ששתלבו בפיתוח מערכים טכנולוגיים מסווגים כולל בוגר שזכה בפרס ביטחון ישראל על פיתוח מערכת שנטלה חלק במבצע מול איראן לצד כלכלנים המנהלים תקציבי הצטיידות ותשתיות ביטחוניות.

"ישיבות ההסדר החרדיות 'דרך חיים' מביאה בשורה של ממש", אומר יוסי לוי, "אנו מאמינים ששילוב תורני עמוק עם מצוינות אקדמית ושירות צבאי משמעותי יוביל את בוגרינו לעמדות השפעה בתחומי הביטחון וההייטק. חזון זה מתממש בזכות שותפויות חזקות באגף הבטחוני-חברתי במשרד הביטחון, אנשי משרד החינוך המצוינים, תמיכת בכירי אכ״א ולצד מסירות רבה של ראשי הישיבות ברשת, הסמנכ״ל רס״ן משה פריגן והמייסד רמי ליבר".

עבור מנהלי הרשת והתלמידים שפתחו את השנה, לא מדובר רק בפתרון תעסוקתי, אלא בניסיון לבנות גשר קריטי בין חלקי החברה ולייצר שילוב מיטבי של חרדים בצבא ובכלכלה בישראל.