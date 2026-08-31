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מחאה על גיוס חרדים

עשרות מפגינים חוסמים את הכביש ליד לשכת הגיוס בתל השומר | תיעוד

עשרות מפגינים הגיעו סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר והחלו לחסום את הכביש במחאה על גיוס חרדים לצה"ל תוך עימותים עם כוחות המשטרה | תיעוד מהמהומה (חדשות)

2תגובות
ההפגנה ליד לשכת הגיוס בתל השומר
ההפגנה ליד לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: דוברות המשטרה)

עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (שני) סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר והחלו לחסום את הכביש במחאה על לצה"ל תוך עימותים עם כוחות המשטרה.

המשטרה, הודיעה כי מדורב ב"הפגנה בלתי חוקית" והודיעה כי השוטרים פועלים להדוף את המפגינים.

בעקבות המחאה, נחסם לתנועה ציר יעקב דורי בקרית אונו לשני הכיוונים, מרחוב לוי אשכול עד שלמה המלך. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקום.

המשטרה עדכנה עוד כי "כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום, כרזו למתפרעים מספר פעמים, באמצעות מערכת כריזה על הפגנה בלתי חוקית. אולם, מפרי הסדר מתעלמים מההנחיות וממשיכים להפר את הסדר, תוך חסימת הכביש וחיכוך עם השוטרים.

"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)
גיוס חרדיםהפגנהלשכת הגיוס

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אמנם אין זה נוח בטווח הקצר, אבל התמונה הכללית מעודדת: הם בפאניקה גמורה והדבר הכי טוב שהם חושבים שהם יכולים לעשות זה להפריע קצת ובמקום לא מאוד מעניין. אנשים אלה כמובן לא זכאים לפטור תורתו אומנותו כיוון שגזל מקטרג בראש.
ההוא גברא
כל י"ש אמור להיות בפאניקה בגלות הציונות 'וסר מרע משתולל', מי שאינו... אלול זה הזמן הכי טוב בשבילו, עדיין לא מאוחר לתקן
נח נפשיה

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