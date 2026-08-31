עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (שני) סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר והחלו לחסום את הכביש במחאה על גיוס חרדים לצה"ל תוך עימותים עם כוחות המשטרה.

המשטרה, הודיעה כי מדורב ב"הפגנה בלתי חוקית" והודיעה כי השוטרים פועלים להדוף את המפגינים.

בעקבות המחאה, נחסם לתנועה ציר יעקב דורי בקרית אונו לשני הכיוונים, מרחוב לוי אשכול עד שלמה המלך. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקום.

המשטרה עדכנה עוד כי "כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום, כרזו למתפרעים מספר פעמים, באמצעות מערכת כריזה על הפגנה בלתי חוקית. אולם, מפרי הסדר מתעלמים מההנחיות וממשיכים להפר את הסדר, תוך חסימת הכביש וחיכוך עם השוטרים.

"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".