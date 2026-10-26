אמש (א'), הגיע פרויקט הלכות שבת לשיאו באירוע מרגש וחגיגי שהתקיים בבית שאן, הסמוכה לבסיס "כפיר" שבו נמצאים חיילי ההכשרה של גדוד נצח יהודה. מתוך 140 טירונים שהתחילו את המסלול והתמודדו עם מבחנים בהלכות שבת, הצליחו להעפיל לשלב הגמר שבעה חיילים מצטיינים שהפגינו בקיאות הלכתית יוצאת דופן.

הפרויקט הייחודי הובל על ידי הרב אדיר אלמושנינו, מרבני עמותת "נצח - האיגוד הלאומי לשילוב חרדים", שהוא בעצמו בוגר הגדוד, וכיום משמש כרב מטעם עמותת 'נצח', בליווי הרוחני של חיילי הגדוד לאורך השירות הצבאי. הרב אלמושנינו חיבר קבוצת אברכים מהעיר בית שאן, כאשר כל אברך לימד מחלקה אחרת הלכות שבת.

הרב אלמושנינו אמר כי "החיילים נכנסו לתוך סוגיות הלכתיות סבוכות ומעשיות המלוות כל יהודי שומר מצוות, ובפרט חייל שמתמודד עם אתגרי השבת בצבא. הלימוד כלל יסודות ברורים ופסיקה למעשה בהלכות מוקצה, הלכות בישול, והלכות בורר, נושאים קריטיים ויומיומיים שכל חייל שומר שבת נתקל בהם במהלך שירותו".

"מי שלומד באוהלה של תורה מתוך מסירות נפש בטירונות, רואה איך דברי חז"ל מתקיימים בו. התורה היא זאת ששומרת, מגינה ומצילה את הלוחמים בשדה הקרב", סיכם הרב אלמושנינו. חידון הגמר לווה על ידי הרב צבי קלבנאו, נשיא עמותת 'נצח', הרב יצחק בר חיים ממייסדי הנח"ל החרדי ועמותת 'נצח', הרב בנימין חותה, הרב יוסף יצחק לסרי, הרב הראשי של העיר בית שאן, שחיזק את החיילים ובירך אותם.

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החיילים הטירונים שהשתתפו בתוכנית סיפרו על חוויה משנת חיים שמחברת בין עולמו הרוחני של הלוחם לבין שגרת ההכשרה התובענית. "זה לא מובן מאליו בכלל", שיתף אחד הטירונים שלקח חלק בלימודים ובחידון. "אנחנו נמצאים במסגרת טירונות קשוחה, עמוסה במשימות ובלוח זמנים צפוף, ולשבת במשך חודשים ללמוד הלכות שבת לעומק, מוקצה, בישול ובורר נתן לנו כלים אמיתיים ומעשיים. אתה מבין שאתה מתכונן להיות לא רק לוחם ששומר על המדינה בגוף, אלא גם מתחזק בהלכות השבת".