ערב גדודי מרגש ללוחמי "נצח יהודה" בתום שנתיים של לחימה בעזה

לוחמי גדוד "נצח יהודה" התכנסו לערב גדודי מיוחד ומרגש, שציין נקודת מפנה משמעותית בשירותם המבצעי, סיום שנתיים רצופות של לחימה ותעסוקה מבצעית בגזרת עזה, והיערכות לקראת העלייה למשימה החדשה בחזית הצפונית.

האירוע נערך במעמד מפקדי הגדוד, הלוחמים, ורבני עמותת "נצח יהודה" המלווים את החיילים בשגרה ובחירום. במהלך הערב הוצג סיכום מקיף של עשיית הגדוד במהלך השנתיים האחרונות ברצועת עזה, תוך הדגשת ההישגים המבצעיים והתרומה המשמעותית לביטחון המדינה.

לצד הגאווה המבצעית, עמדו הלוחמים והמפקדים להתייחדות עם זכרם של חללי הגדוד שנפלו בקרבות. רגע מרגש במיוחד נרשם במעמד הדלקת הנרות לזכר הנופלים, כאשר אביו של סמ"ר נועם מסגדיאן הי"ד, שנפל בקרב בבית חאנון באירוע זירת מטענים, הדליק את הנרות יחד עם מפקד הפלוגה המבצעית שנלחם לצדו של נועם באותו קרב.

חלק מרכזי בערב הוקדש להוקרת מצוינות, כאשר חיילים מצטיינים מכלל הפלוגות קיבלו תעודות הערכה על פועלם, מסירותם ורוח הלחימה שהפגינו.

ש כ-200 חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות אסף מגידו | מקודם

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת "נצח יהודה", שיתף בתחושות המרוממות לקראת המעבר לגזרה הצפונית, "גדוד נצח יהודה הוא גדוד שמגן על עם ישראל בגופו, ומשלב תורה עם עשייה, לחימה והגנה. אלו חיילים גיבורים שבוחרים להיות חלק מגדוד של גיבורים, גדוד קדוש. הלוחמים יוצאים למשימה בצפון כשהם מחוזקים ברוחם, מלאי אמונה ומתוך תחושת שליחות עמוקה להגן על העם והארץ".

יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל "שומר ישראל", עמד בדבריו על החיבור הייחודי של הגדוד ועל הרוח האיתנה של הלוחמים, "לוחמי נצח יהודה מוכיחים מדי יום כי ספרא וסייפא נפגשים בשדה הקרב. שנתיים של לחימה עיקשת וגבורה ברצועת עזה הראו לכל עם ישראל את העוצמה, הנחישות והערבות ההדדית של החיילים הללו. כעת, כשהעיניים נשואות למשימה הבאה בצפון, אנו מלווים אותם בגאווה עצומה".

לקראת סיום האירוע והיציאה למשימה החדשה בצפון, ערכו רבני עמותת "נצח יהודה" מעמד מרומם של "ברכת הבנים" לכלל חיילי הגדוד, כשהם מברכים אותם בהצלחה, בשמירה ובחזרה בשלום מכל משימה. כדי לחזק את הלוחמים גם בפן הרוחני והמבצעי, חילקו רבני העמותה לכל חייל ציצית דרייפיט ירוקה וטקטית המיועדת לפעילות המבצעית, לצד סידור כיס וספר תהילים במהדורת כיס שילוו אותם וישמרו עליהם בגבול הצפון.