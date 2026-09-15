לא הותר לפרסום: 60 שניות מסתוריות על חרדים ביחידות העילית

רק תשובות, בלי קודים... ( צילום: באדיבות המצלם )

"איך לא שמענו על זה עד היום?" - זו השאלה שרבים שואלים כשהם נחשפים לפעילות הנרחבת של חרדים באגפים החשאיים והחשובים ביותר של גופי הביטחון, כמו יחידה 81, האמונה על פיתוח אמצעים טכנולוגיים פורצי דרך לצרכים מבצעיים מורכבים.

הסיבה העיקרית לכך היא, ובכן... שמדובר בסוד. דרך תוכנית 'קודקוד', בוגרי ישיבות רבים משתלבים כיום ביחידות שעד לא מכבר היוו חלום רחוק עבור רבים. הם הפכו לשותפים מלאים למבצעים מורכבים ודיסקרטיים; כאלה שהנכדים שלנו עוד ילמדו עליהם בספרי ההיסטוריה. נותרו מקומות אחרונים בהחלט למחזור הקרוב. לחצו כאן לפרטים ולהרשמה >> בראיון קצר ולא שגרתי, אהרון זלץ (בעצמו מבוגרי התוכנית) מראיין דמות לא מזוהה, וחושף טפח ממה שמצפה לנרשמים למסלול הקרוב שנפתח ממש בימים אלו. 'אין ללכת לכל המסלולים': מכתב היסטורי ממועצת גדולי התורה קובי ישראל | 10.09.26

רק תשובות, בלי קודים... צפו - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:15 רק תשובות, בלי קודים... צפו ( צילום: באדיבות המצלם )

נותרו מקומות אחרונים בהחלט למחזור הקרוב. לחצו כאן לפרטים ולהרשמה >>