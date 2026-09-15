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לא הותר לפרסום: 60 שניות מסתוריות על חרדים ביחידות העילית

אהרון זלץ, מגיש הפינה 'יש לי שאלה', בראיון לא שגרתי עם דמות חסויה – חושף את מה שלא ידעתם על החרדים שמשתלבים ביחידות העילית ומבצעים משימות שלעולם לא יוכלו לספר עליהן… (חרדים)

אמ
מקודם |
רק תשובות, בלי קודים... (צילום: באדיבות המצלם)

"איך לא שמענו על זה עד היום?" - זו השאלה שרבים שואלים כשהם נחשפים לפעילות הנרחבת של חרדים באגפים החשאיים והחשובים ביותר של גופי הביטחון, כמו יחידה 81, האמונה על פיתוח אמצעים טכנולוגיים פורצי דרך לצרכים מבצעיים מורכבים.

הסיבה העיקרית לכך היא, ובכן... שמדובר בסוד. דרך תוכנית 'קודקוד', בוגרי ישיבות רבים משתלבים כיום ביחידות שעד לא מכבר היוו חלום רחוק עבור רבים. הם הפכו לשותפים מלאים למבצעים מורכבים ודיסקרטיים; כאלה שהנכדים שלנו עוד ילמדו עליהם בספרי ההיסטוריה.

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בראיון קצר ולא שגרתי, אהרון זלץ (בעצמו מבוגרי התוכנית) מראיין דמות לא מזוהה, וחושף טפח ממה שמצפה לנרשמים למסלול הקרוב שנפתח ממש בימים אלו.

רק תשובות, בלי קודים... צפו
רק תשובות, בלי קודים... צפו (צילום: באדיבות המצלם)

נותרו מקומות אחרונים בהחלט למחזור הקרוב. לחצו כאן לפרטים ולהרשמה >>
גיוס חרדיםקודקודחרדים בצבא

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