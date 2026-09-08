המכינה הקדם צבאית החרדית הראשונה בבקעת הירדן

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, ערכה השבוע ביקור במכינה הקדם-צבאית "משכיות" שבצפון בקעת הירדן. המכינה, הפועלת תחת עמותת "נצח" ובניהולו של אלון בניהו, מדובר במכינה הראשונה לצעירים חרדים.

במכינה לומדים כיום כ-35 חניכים בשנה א' ועוד כ-10 חניכים בשנה ב', דתיים וחרדים. תוכנית הלימודים משלבת לימודי תורה, אימוני כושר ושטח, חינוך ערכי והכנה מנטלית לשירות צבאי משמעותי.

הייחודיות של המכינה טמונה בחיבור בין האוכלוסיות ובמיקום הייחודי בבקעת הירדן. לאור הצלחת המחזור הראשון, כעת כחלק מתוכנית הציר המזרחי שמובילה השרה סטרוק נערכים לפתיחת מכינה נוספת בשנה הבאה. בנוסף, בשבועות הקרובים יחלו העבודות להקמת ישיבת הסדר חרדית בבקעת הירדן.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק: ''מפעל המכינות הוא הכלי הטוב והמועיל ביותר לשילוב בני החברה החרדית בצה"ל. לאורך השנים המכינות הוכיחו את עצמן בהובלת חניכים לשירות משמעותי ואף לקצונה, תוך חיזוק ערכי ואישיותי.

בכוונתי להרחיב את חלקה של החברה החרדית במפעל המכינות, מתוך אמון מלא ביוסי לוי ובדרכו החינוכית המיוחדת, ולשלב אותן בחיזוק האחיזה בגבולות כולם, בדגש על הציר המזרחי.

זאת בנוסף לישיבות ההסדר החרדיות שאנו עסוקים בהקמתן בימים אלה ממש, בציר המזרחי ובגבול הצפון''.

יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח והאיגוד הלאומי לשירות חרדים "שומר ישראל" אמר, "אנחנו נרגשים להרחיב את רשת מכינות נצח למכינה קד"צ חרדית מספר 7. החזון שלנו להקמת מכינה חרדית דוקא בבקעת הירדן היא לא רק תפאורה, היא חלק בלתי נפרד מהתהליך התורני, האישי והערכי שהם עוברים בדרך לשירות צבאי ולבניית עתידם. הביקור של השרה סטרוק מחזק את החזון הזה, והביקוש הגובר מוכיח שהדרך הזאת פותחת אופק חדש עבור צעירים רבים בציבור החרדי שמחפשים את דרכם לאחר שסיימו את דרכם בעולם הישיבות".