הדיאטנית הראשית בצבר רפואה מגישה את המדריך התזונתי להורים

עם חזרתם של ילדי הת"תים לספסלי הלימודים, לצד ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים של הבנות, הבית כולו עובר מחדש למתכונת של סדר יום קבוע. המעבר מימי החופש לשגרת לימודים רצופה מציב בפני ההורים אתגר יומיומי: כיצד להבטיח שהילדים יגיעו ללימודים כשהם ערניים, חיוניים ובעלי יכולת ריכוז מקסימלית.

לתזונה בשעות הבוקר יש השפעה על מצב הרוח, על תחושת החיוניות ועל יכולת הריכוז של הילד במהלך שעות הלימוד, והדיאטנית הקלינית הראשית של 'צבר רפואה' - בית החולים בבית הגדול בישראל - הגב' לודה נבו, מציינת כי "במרוץ הבוקר העמוס, הורים רבים מחפשים פתרונות נוחים ומהירים. עם זאת, במקרים רבים המוצרים הנחשבים זמינים או אפילו 'בריאים', עמוסים למעשה בכמויות סוכר גבוהות, לעיתים מבלי שההורים מודעים לכך".

כך למשל, ילדים רבים פותחים את היום עם דגני בוקר. בפועל, במנה קטנה של 30 גרם קורנפלקס, כמות השווה לכחצי כוס חד-פעמית, יש כבר כפית סוכר אחת בממוצע. אלא שבמציאות ילדים אוכלים יותר מזה בד"כ בבוקר ומגיעים בקלות לצריכה של 4 עד 6 כפיות סוכר רק מהקורנפלקס, עוד לפני שהוספנו חלב ממותק או כוס שוקו.

תמונה דומה קיימת גם במוצרי חלב פופולריים. רבים סבורים שיוגורט עם פרי או מעדן חלב מהווים פתרון מזין, אך בגביע קטן של יוגורט ממותק (המכיל 120–140 קלוריות) מסתתרות בממוצע 3 עד 4 כפיות סוכר. לעומת זאת, גביע יוגורט טבעי רגיל מכיל כ־90 קלוריות בלבד (ללא תוספת סוכר). כאשר מוסיפים לו חתיכות פרי טרי, כמו תפוח, אגס או בננה, הילד מקבל מתיקות טבעית לצד סיבים תזונתיים חיוניים.

גם לגבי חטיפי האנרגיה בתיק האוכל, מבהירה נבו כי מדובר לעיתים קרובות בממתק בתחפושת. חטיף אנרגיה ממוצע במשקל 20 גרם מכיל כ־2 עד 3 כפיות סוכר ובין 90 ל־100 קלוריות - נתון הזהה כמעט לחלוטין לחטיף שוקולד קטן באותו המשקל, המכיל 95 עד 110 קלוריות וכמות סוכר דומה. "במקום זאת, מומלץ לצייד את הילדים בפירות עונתיים זמינים ומשביעים כמו תפוחים, אגסים או בננות, ולשלב לצידם ירקות חתוכים דוגמת מלפפון, גזר או פלפל. החשיפה החוזרת לירקות, גם אם הילד אינו מסיים את הכל, תסייע לו להתרגל אליהם בהדרגה", מציינת הדיאטנית הראשית בצבר רפואה.

במרכזה של ארוחת העשר עומד הכריך. נבו מדגישה כי "עדיף להשתמש בלחם מלא, אך גם לחם לבן רגיל יספק מענה מצוין כל עוד המילוי מזין ואיכותי. הנוסחה המנצחת לשמירה על תחושת שובע וריכוז לאורך זמן היא שילוב של חלבון, שומן בריא וירק".

בין האפשרויות המומלצות: גבינה לבנה, קוטג' או פרוסת גבינה צהובה עם ירק בצד; חביתה או ביצה קשה; חומוס, טחינה או אבוקדו בעונתו המהווים מקור מעולה לשומן בריא; כריך טונה עם מלפפון או עגבנייה; ואף חמאת בוטנים טבעית ללא תוספת סוכר. שילובים אלו מעניקים אנרגיה מתמשכת ומאפשרים לילד להישאר מרוכז במהלך השיעורים.

כדי להתמודד עם השאלה היומיומית הגוזלת זמן רב, "מה נשים לילד בכריך היום?", מציעה הדיאטנית הגב' נבו כלי ניהולי פשוט: הכנת טבלת כריכים שבועית קבועה. כלי זה מאפשר לחסוך זמן יקר ודאגות בבוקר, מסייע בתכנון מראש של רשימת הקניות השבועית ובכך מוזיל עלויות, מבטיח גיוון תזונתי עשיר לאורך ימות השבוע, ומאפשר לשתף את הילדים בבחירת התפריט מראש - דבר המגביר את הסיכוי שיאכלו את הארוחה בשמחה.

נבו מדגישה כי במקום להתחיל את יום הלימודים עם 5 עד 10 כפיות סוכר סמויות בקורנפלקס, ביוגורט ממותק או בחטיף, ניתן להעניק לילדים צידה ראויה ואיכותית בקלות. "לוח כריכים שבועי מסודר לצד קופסת אוכל המכילה כריך עשיר, ירק ופרי, מעניקים שקט נפשי להורים, חוסכים לחצים מיותרים בבוקר ומסייעים לילדים להתחיל את יום הלימודים שבעים, מסודרים ועם בחירות תזונתיות טובות יותר", מסכמת הדיאטנית הקלינית הראשית של צבר רפואה.