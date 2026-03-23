אנחנו רגילים לשמוע על תזונה נכונה, תוספי מזון, ויטמינים וחלבונים. אבל כשמדענים מנתחים מה באמת גורם לאנשים להגיע לגיל מבוגר בבריאות איתנה, הם מגלים שהתשובה לא נמצאת רק בצלחת אלא גם בנשמה ובקהילה.

מתברר שהחוסן הרוחני, התקווה והשייכות לקהילה הם ה"תוספים" מנצחים. הנה הצצה לפיזיולוגיה שמאחורי האמונה מתוך ראיון שנתן דוקטור יובל חלד מדען ומומחה בעל שם עולמי במדעי הפיזיולוגיה והפיזיולוגיה של המאמץ לתוכנית 'תהיה בריא' עם מדריך הכושר משה מנס.

המדד המפתיע: אמונה שווה אריכות ימים

מחקרים שנערכו בישראל חושפים נתון מדהים: אנשים מאמינים ועסוקים ברוח חיים בממוצע 3 שנים יותר מאשר חילונים במוצא סוציו-אקונומי דומה.

הנתון הזה מפתיע עוד יותר כשמביאים בחשבון שהמעמד הכלכלי במגזר החרדי לרוב נמוך יותר, הנגישות לרפואה פרטית מוגבלת, ואין כמעט מנויים לחדרי כושר או מאמנים אישיים. אז מה הסוד? אמונה וקהילה. כשיש לאדם תקווה ותמיכה חברתית, הגוף שלו מגיב אחרת. כשהתקווה מתה – הכל מת.

"כושר" בין מנחה למעריב

מעבר לרוח, ישנו גם אורח החיים הדינמי:

הליכה לבית הכנסת, עמידה בתפילה, התרוצצות עם ילדים רבים בבית – כל אלו יוצרים פעילות גופנית טבעית ושוחקת פחות. תזונה מתונה: דמותו של ה"ראש ישיבה" שממהר ממקום למקום ולא נעצר לנשנש עוגיות בקידושים, היא דוגמה לאכילה מודעת שלא נובעת מחישוב קלוריות, אלא מאיפוק וצניעות.

חדר כושר למוח: ה"פלפול" והגמישות המוחית

המדע מדבר היום על מושג שנקרא Brain Plasticity (גמישות מוחית). המוח שלנו מגיב לגירויים, והדרך הטובה ביותר לשמור עליו צלול היא למידה.

הוויכוחים הסוערים בישיבות, לימוד הגמרא והפלפול ההלכתי הם למעשה אימון קוגניטיבי ברמה הגבוהה ביותר. הניתוח, הזיכרון והיכולת "להתפלפל" – כפי שרואים אצל אלו שהגיעו מעולם הישיבות לעולם המשפט – שומרים על המוח בהיר וחד גם בגילאים מתקדמים מאוד.

הפיזיולוגיה של הסטרס: כשהגוף ב"מצב הישרדות"

למה הרוח משפיעה כל כך על הגוף? התשובה נמצאת במערכת העצבים שלנו. כשאדם נמצא בחרדה, בדיכאון או בזוגיות רעילה, הגוף נכנס למצב של סטרס כרוני.

מה קורה לגוף בסטרס?

כיבוי מערכות: לגוף לא אכפת מפוריות, עיכול או מערכת חיסון כשהוא מרגיש "נמר" שרודף אחריו. בעיות פוריות: זוגות רבים מנסים להיכנס להיריון ללא הצלחה, עוברים טיפולים וסובלים מלחץ עצום. ברגע שהם "משחררים" ומורידים את מפלס הסטרס – פתאום זה קורה. למה זה קורה? מבחינה אבולוציונית, הביולוגיה שלנו לא רוצה להביא ילד למציאות של סכנה ומתח, ולכן היא "מכבה" את הפוריות.

בשורה התחתונה: סיוע לאחרים, לימוד ומשמעות בחיים הם לא רק מצווה ודרך חיים הם גם ההנחיה של בורא עולם אל הדרך הרפואית הטובה ביותר להפחית סטרס ולשפר את הבריאות הפיזית שלנו.