רבים מאיתנו זכו לראות את התמונה המופלאה הזו: ראש ישיבה ישיש, שעבר מזמן את גיל השמונים או התשעים, עומד על הבימה ומוסר שיעור בצלילות מופלאה, או מתפלפל בסוגיה סבוכה כאילו היה בחור צעיר. הם לא ביקרו בחדרי כושר, לא הקפידו על תוספי תזונה אופנתיים, ולעיתים גם המצב הכלכלי שלהם לא היה מן המשופרים. אז איך הם עושים את זה?

בפרק מיוחד של הפודקאסט 'תהיה בריא', אירח העיתונאי משה מנס את פרופסור יובל חלד, מומחה בעל שם עולמי בפיזיולוגיה של המאמץ ומי שחקר עשרות שנים את הקשר בין אורח חיים לבריאות. חלד מספק תשובות מפתיעות שמשלבות מדע מתקדם עם אורח החיים היהודי המסורתי.

האזורים הכחולים והסוד של המאמינים

"יש בעולם חמישה אזורים שנקראים 'האזורים הכחולים' (Blue Zones)", פותח פרופ' חלד. "אלו מקומות כמו אוקינאווה ביפן או סרדיניה באיטליה, שבהם אנשים עוברים את גיל מאה בבריאות טובה. כשמנתחים מה המשותף להם, מגלים שהגנטיקה היא רק חלק קטן מהסיפור. הסביבה וההתנהגות חזקות מהתורשה".

לדבריו, המושג המפתח הוא אפיגנטיקה – היכולת שלנו "להדליק" או "לכבות" גנים. "גם אם קיבלת מאבא ואימא נטייה לסוכרת או להשמנה, אתה לא חייב להפעיל אותה. אם תחיה אורח חיים פעיל, תאכל נכון ותהיה פחות בסטרס – אתה פשוט מכבה את הגנים של המחלות".

כאן נכנס היתרון של הציבור המאמין. מחקרים בישראל מראים שאנשים מאמינים חיים בממוצע 3-4 שנים יותר מאנשים שאינם מאמינים. "זה מרתק", אומר חלד. "למרות שהמעמד הסוציו-אקונומי במגזר החרדי לעיתים נמוך יותר, יש להם שני נשקי יום הדין: אמונה וקהילה. האמונה נותנת חוסן ותקווה, והקהילה מפחיתה סטרס. כשאתה בסטרס, הגוף 'מכבה' את מערכת החיסון והעיכול כדי לשרוד. בקהילה תומכת, הסטרס יורד – והבריאות משתפרת".

הפלפול כאימון מוחי: "המוח גמיש"

אחת התופעות המדהימות ביותר היא הצלילות הקוגניטיבית של לומדי התורה. פרופ' חלד מסביר זאת באמצעות מושג ה-Brain Plasticity (גמישות המוח).

"המוח שלנו מגיב לגירויים. הוויכוחים והפלפולים בישיבות הם אימון נהדר. הניתוח, הזיכרון והחשיבה הביקורתית שומרים על המוח צעיר. לימוד של אנשים אחרים והעיסוק במשמעות מפחיתים את הורמוני הסטרס כמו קורטיזול ואדרנלין, וזה משפר את הפיזיולוגיה באופן ישיר".

"בית המרקחת" שבתוך השריר

אולם, עם כל הכבוד לרוח, פרופ' חלד מדגיש שאי אפשר להזניח את הגוף. "אדם לעמל יולד", הוא מצטט. "הגוף שלנו נועד לנוע. מעבר להליכה לבית הכנסת, שהיא חשובה, יש חשיבות קריטית לאימוני כוח".

הוא חושף גילוי מדעי מדהים: "השרירים שלנו הם למעשה בית מרקחת לייצור הורמונים שנקראים מיוקינים. כשאתה מרים משקולת או מפעיל כוח נגד התנגדות, נפתחות דלתות בתוך השריר ומפרישות לדם חומרים שמגיעים ישירות למוח, ושומרים על ההיפוקמפוס – האזור האחראי על למידה וזיכרון. אתה מחזק את השריר – ואתה שומר על תאי המוח שלך".

הבעיה מתחילה בגיל 30. החל מגיל זה, אנחנו מתחילים לאבד מסת שריר באופן טבעי (סארקופניה). "הסיבים שהולכים לאיבוד ראשונים הם הסיבים הלבנים, אלו האחראים על הכוח. אם לא נתחזק אותם, בגיל 70 או 80 לא נוכל להיות עצמאיים. לא נוכל ללכת לבית כנסת או לעשות קניות. הכוח הוא המפתח לעצמאות".

אין קיצורי דרך (גם לא בזריקות)

בעולם שבו כולם מחפשים את "זריקת הפלא" להרזיה או את תוסף הקסם, לפרופסור חלד יש מסר ברור: "אין ביי-פאס. הטרנדים והמומחים מטעם עצמם רק מבלבלים את הציבור. הבריאות נמצאת בדברים הפשוטים, כפי שכתב הרמב"ם: 'בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו'".

הוא מספר על כנס שבו הוצגה תרופה חדשה שאמורה לעזור לאנשים לרדת במשקל תוך שמירה על מסת שריר. "השקיעו בזה מיליוני דולרים ועשר שנות מחקר. שאלתי את הקולגה שלי: 'את מכירה מקום שבו עושים את זה בלי תרופה?'. היא ענתה: 'חדר כושר!'. בחדר כושר אתה מוריד שומן, שומר על שריר, מחזק את הלב ומונע סוכרת – הכל בחבילה אחת".

טיפים מעשיים מפי הפרופסור:

אף פעם לא מאוחר: גם בגיל 50, 60 או 80 אפשר לבנות שריר ולשפר את צפיפות העצם.

פעמיים בשבוע זה מספיק: אימון כוח של חצי שעה, פעמיים בשבוע, יכול לשנות את עתידכם הבריאותי.

מנעו נפילות: נפילה בגיל מבוגר היא סכנה אנושה. הדרך הטובה ביותר למנוע אותה היא לא רק שיווי משקל, אלא רגליים חזקות.

אל תשכחו את הקהילה: חיי חברה ותמיכה הדדית הם חלק בלתי נפרד מהמרשם הרפואי שלכם.

"אפשר להגיע לגיל 120 ולהיות סיעודיים, ואפשר להגיע לגיל 120 ולהיות חיוניים", מסכם משה מנס. "הבחירה נמצאת בידיים שלנו, בכל גיל".

פרקים קודמים בסדרת תהיה בריא עם מדריך הכושר משה מנס:

- האמת: ריצה לא שורפת שומן כמו שחשבנו, זה מה עובד| פזיולוג המאמץ רועי יעבץ

- הדיאטה שהוכחה מדעית כיעילה ביותר שיחה עם התזונאי הקליני עדי מגד

- הפחמימה המרעיבה: למה הדיאטה שלכם נכשלת כבר בארוחת הבוקר?

- האמת על סוכר בפירות: מה שלא סיפרו לכם עד היום | דוקטור צחי כנען

- הסוד להתמדה בכושר: מה שלא סיפרו לכם | הפסיכותרפיסט אלון סגל