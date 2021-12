שבועות של עדויות שמסר עד המדינה ויועץ רה"מ לשעבר בנימין נתניהו הגיעו היום (רביעי) לסיומם. בתום הדיון בבית המשפט אמר חפץ לעיתונאים כי הוא "מרגיש הקלה אחרי חמישה שבועות על הדוכן, מול סוללת עורכי דין מהבכירים במדינה. וזהו אני מקווה שהצלחתי להביא מהזווית שלי הצנועה לחקר האמת".

"אחרי ארבע שנים שהייתי מנוע מלדבר אני עדיין מעדיף לא להתייחס לתוכן. להעיד בפני נתניהו היה קשה לי כקריעת ים סוף, נפשית ורגשית זה היה קשה מאוד".

בהמשך נחשף קטע חסוי מהעדות בו אמר חפץ כי "קצין בכיר איים עליי שאם אתלונן על תרגילי החקירה הלא חוקיים, ייחשפו עליי פרטים אישיים".

בתחילת הדיון נשאל חפץ על הסיבה שנתניהו זלזל בהצעה להכנסת כותב המזוהה עם הימין ל'ידיעות אחרונות'. חפץ השיב כי "מאחר והעיתון כולו עוין, כותרות עוינות, ווינט, בוודאי שהעניין טיפה בים גם אם חשוב כשלעצמו, מה שחשוב זה הכותרות שעולות יום יום שעה שעה, הקו המרכזי. אם אמר שזניח, אמר, חשב שאין מה שישפיע חוץ מרצונות והחלטתו של מוזס, זה כ"כ חזק שזו תפיסת העולם אצלו".

לגבי הסירוב לריאיות בידיעות אמר חפץ כי "ריאיון בוויינט בכלל לא עלה בינינו כאופציה, זאת אומרת אפילו לא בקטע של בואו תוכיחו את עצמכם שבוע שבועיים שאתם מאוזנים, בכלל לא עלה על הפרק. לא עולה על הדעת".

חפץ רמז כי בקבלת ההחלטה שלא להתראיין השתתפו גם בני משפחתו של נתניהו: "אומר בלשון הכי של אנדרסטייטמנט - גם לא היה עובר בבית. בלפור מעורב במערכת בחירות מאוד".

"באותם ימים, שארי הרו יעמוד בקשר עם עורך ידיעות ועורך ויינט זה דבר משמעותי מאוד לשני הצדדים, משום שהיה נתק, כל המערך התקשורתי שהיה כפוף אלי, לא קיים באמת יחסים דו צדדים, אינטראקציות עם כל קבוצת ידיעות, הכל היה תחתיי, לא ידעתי על הפגישה. ארי הרו מבין, חכם, דיסקרטי, ציר אמין נגיש, יודע ומבין את כל התמונה אצל נתניהו, אם היה מתבצע כזה דבר זה היה מראה על רצינות".

חפץ טוען: לא ידעתי על הפגישה בין נתניהו למוזס

חפץ טען כי כלל לא ידע על הפגישה, ושמע עליה רק מהתקשורת. "כשזה פרץ לתקשורת, נדהמתי, לא ידעתי שזה היה, למה הדהים? כי בסביבה שבה חייתי, נתניהו, שרה, יאיר במידה מסוימת, היה איקס על קבוצת ידיעות ובוודאי על מוזס, בוודאי מצידה של שרה, משמעותית, כי על פיה, הנרטיב המשותף לכל המשפחה, מי שהרס את התדמית שלה מר מוזס, לא היה לגיטימי, נדהמתי שזה קרה".

עוד אמר כי "שרה ויאיר נתניהו חלקו ולפעמים השתתפו בישיבות, נתניהו החליט ולא הייתה החלטה אחרת, אבל הדרישות שלהם תועלו לאפיקים פיראטיים, מתקפות באינטרנט שאין להן כתובת, תועל לשם, בעיקר בשביל להרגיע את שרה ויאיר, המתקפות תועלו לערוץ - הוציאו קיטור בערוצים אנונימיים ברשתות".

נתניהו רצה לחבק את בנט; שרה ויאיר ההיפך

‏בנוגע למערכת הבחירות בשנת 2015, בה נתניהו 'שתה' את מפלגתו של בנט, 'הבית היהודי' והשאיר אותה עם 8 מנדטים בלבד, אמר חפץ כי "מתחילת מערכת הבחירות עד סיומה זו הייתה אסטרטגיה שהייתה מקובלת על כל היועצים האסטרטגיים, עלי וגם על נתניהו, והיא בעצם לחבק את הבית היהודי ובנט, ולא להילחם איתו"

עם זאת, חפץ טען בדין כי שרה ויאיר נתניהו התנגדו לקו האסטרטגי הזה. "מנגד היה קו של שרה ויאיר נתניהו שרצו לתקוף בכל הכוח, אבל נתניהו הוא המחליט ואנחנו החזקנו בשיניים את המדיניות הזו".

חפץ: הכל היה סביב נתניהו

בהמשך הדיון אמר ניר חפץ כי "נתניהו היה מחולל המאבק בין העיתונים ישראל היום וידיעות אחרונות. התרשמתי כל השנים שהסיפור זה לא ידיעות אחרונות וישראל היום - אלא נתניהו והמשך שלטונו. הכל היה סביבו, היה היוזם".

"זה מחולל שצריך להסביר, מורכבות, קשה במשפט אחד. הקרב הזה שניצת בין ידיעות אחרונות לישראל היום לפי ההתרשמות שלי, מי שיזם אותו, הניע אותו, השתמש בו בכלי, מול מי שתפס כאויב במשך עשור - זה נתניהו וברצותו זה היה נפסק, ברצותו הלהבות גדולות - it's all about him, הכל עליו".

על מערכת היחסים עם שלדון אדלסון אמר חפץ: "בתקופות שעבדתי עם נתניהו הייתי עד למקרים מערכת היחסים עם אדלסון, ליוויתי לפגישות, אדלסון היה לוקח חדר בקומה ויורד לקיים איתו פגישות, פעם פגישה באו"ם, כל שיחות הטלפון".