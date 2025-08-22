ישראל וסוריה יחתמו על הסכם ביטחוני; נתניהו יפגוש את א-שרע?

העיתון "אינדפנדנט ערביה" דיווח הלילה (שישי) מפי גורמים סורים בכירים כי ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני ב-25 בספטמבר, בחסות אמריקנית.

לפי הדיווח, ההסכם ייחתם יום אחד לאחר הנאום ההיסטורי הצפוי של נשיא סוריה אחמד א-שרע בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

הגורמים הבהירו כי מדובר בהסכם ביטחוני בלבד, שמטרתו להפחית את המתיחות בין ירושלים לדמשק – ולא בהסכם שלום כולל, שלדבריהם "לא צפוי בעתיד הקרוב".

במקביל, רשת "סקיי ניוז ערביה" דיווחה כי האמריקנים פועלים לקדם פגישה משולשת בין נשיא סוריה א-שרע, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על פי המקורות, מינויו של נציג חדש לסוריה באו"ם, בעל סמכויות מו"מ, נעשה לאחרונה בהקשר למגעים המדיניים המתנהלים.

עוד דווח ב"סקיי ניוז" בערבית כי בשיחות שהתקיימו השבוע בפריז בין השר הישראלי לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, לבין שר החוץ הסורי א-שיבאני, הושגה התקדמות – אך נותרו מחלוקות סביב דרישתה של ישראל להשאיר כוחות צה"ל במספר נקודות אסטרטגיות בסוריה, בהן תחנת הרדאר בחרמון הסורי ותל אל-חארה במחוז קונייטרה.

אתמול דיווח ערוץ "אל-ערביה" כי הסיכומים בין הצדדים לגבי הסידורים בדרום סוריה "כמעט הושלמו", וכי קיימת הסכמה על כ-80% מהפרטים. עוד נמסר כי הוסכם על המשך קיום השיחות הביטחוניות בין ישראל לסוריה בפריז ובבאקו.

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" ציטטה גורם במשטר שאמר: "לא יהיה שום מסדרון הומניטרי שיחצה את הגבול. חלוקת הסיוע ההומניטרי תבוצע אך ורק בתיאום ישיר עם מוסדות המדינה בדמשק, מתוך הקפדה על כך שהסיוע יגיע בצורה בטוחה ומאורגנת אל כל מי שזכאי לו, כולל מחוז א-סווידא ומחוזות נוספים".