ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (רביעי) לטענות הנשמעות על רצח עם ועל רעב בעזה כלפי ישראל - ואמר כי מדובר בהונאה. לדבריו, "אם היינו רוצים לבצע רצח עם היינו עושים את זה באחד צהרים אחד".

את הדברים אמר נתניהו בריאיון שהעניק לפודקאסט הבריטי Triggernometry. ציטוטים מהריאיון פורסמו הערב בערוץ I24NEWS הישראלי. נתניהו הוסיף ואמר כי מה שישראל עושה זה בדיוק להיפך.

"אנחנו שולחים מיליוני הודעות כדי להזהיר אזרחים פלסטינים שיעזבו", אמר נתניהו. "מי שמונע מהם לצאת (מאזורי התקיפות. ד"ה) זה חמאס, זה לא רצח עם". ראש הממשלה הוסיף כי ישראל עושה מאמצים כבירים כדי לא להרוג אזרחים ובכל זאת מכפישים אותה.

בריאיון התייחס נתניהו גם לחקירת הטבח, ולדבריו בישראל יש לחקור את הכשלים שהובילו לטבח בידי ועדה בלתי מוטה. נתניהו גם התייחס לעתיד רצועת עזה ואמר כי המדיניות שלו איננה לחדש את ההתיישבות בעזה.

גם לנושא הבוער של ההסברה הישראלית, ובמיוחד ברשתות החברתיות, התייחס נתניהו. הוא אמר שעל ישראל לעשות דבר מה נגד האלגוריתם. "אנחנו נלחמים במלחמת פרופגנדה כבר 2,500 שנה, ההבדל הוא שהיום זה קורה בזמן מלחמה", אמר נתניהו.

הלילה התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למלחמה בעזה ואמר בראיון כי גם הוא וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו הם "גיבורי מלחמה". לדבריו, "לאף אחד לא אכפת, אבל לי כן. אני שלחתי את המטוסים האלה" (לתקוף באיראן, י.נ). טראמפ הוסיף כי "נתניהו איש טוב, הוא נלחם - והם מנסים לשים אותו בכלא בנוסף להכול. זה מטורף".

בריאיון לאיש התקשורת השמרן מארק לוין בתוכנית "The Mark Levin Show", ניפק טראמפ שלל התבטאויות, וסיפר על המאמצים לשחרור החטופים, ועל התקיפה ההיסטורית על מתקני הגרעין בפורדו.

כדי להמחיש את הטיעון על כך שהוא עצמו גיבור מלחמה, טראמפ הביא כדוגמה את המתקפה המשותפת על איראן ואמר שוב כי "חיסלנו בלילה את כל היכולת הגרעינית של איראן, שהייתה משתמשת בה נגד ישראל תוך שתי שניות אם רק הייתה לה ההזדמנות - אבל חיסלנו את זה. איראן הייתה במרחק של 4 שבועות מפצצה גרעינית".

לדברי טראמפ, "אני שלחתי את המטוסים האלה. 22 שנים הטייסים התכוננו. אני נתתי להם פרס. הבאתי את כולם לחדר הסגלגל, את כל מי שהיה קשור למבצע הזה, שהיה כל כך מושלם, שהיה פשוט חיסול מוחלט, השמדה מוחלטת".

על המגעים לשחרור החטופים אמר טראמפ כי הוא ונתניהו "עבדו קשה", והוסיף: "החזרנו את החטופים. קיבלתי כל כך הרבה מכתבים מההורים ומהילדים עצמם ומהאנשים שחזרו. אבל אני החזרתי אותם". לדבריו, "אף אחד מהם לא היה חוזר בלעדיי".

טראמפ המשיך ואמר שנתניהו חוטף, כמוהו, הרבה ביקורת, אבל ככל שזה נוגע לחמאס - ״הם לא התכוונו להחזיר אף חטוף. אני החזרתי אותם. לגבי חמאס, אמרתי את זה (להם) לפני שבועיים, ואמרתי את זה כבר מזמן, שבסופו של דבר אתם תצטרכו להילחם בכל הכוח. כולם כבר שכחו את השבעה באוקטובר, הם לא אוהבים לדבר על זה".