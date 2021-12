טוב, מודה, זה טריקי מאוד.

בבואי לכתוב עוד כתבה מעניינת (מקווה שאנחנו באותו ראש וגם אתם חושבים שהכתבות מעניינות כן?!) עלתה בי השאלה, "מה הכתבות שאנשים הכי אוהבים לקרוא?".

ואז זה קרה.

הבנתם? הנה לי רעיון לכתבה. כתבה על כתבות. מה אנשים הכי אוהבים לקרוא.

תראו, אני לא יכול לחשוף את הנתונים של הצפיות באתר שלנו (גם אם כי רבים הם ואי אפשר לפורטם וגם כי כך קבעה ההנהלה משלל סיבות ושיקולים) אבל - בלי שמות, או מספרים, מה שנקרא - אני אגלה לכם מה הן הכתבות הנצפות ביותר. הערה קטנה למען הסדר הטוב: הנתונים מציגים מה שבדרך כלל קורה. לעיתים יש שינויים דרמטיים בין הסעיפים. ט.ל.ח.

במקום הראשון זוכות כתבות אקטואליות ללא ספק בכתר. זה יכול להיות על דמות גדולה, נערצת ושנויה במחלוקת שנפטרה, זה יכול להיות פרשייה דרמטית במשטרה או אירוע ענק ברמה מדינית-ארצית.

אנשים חיים ונושמים אקטואליה וגם אם הם לא מתעניינים בכל כתבה 'בשוטף', כשיש אירוע גדול כולם ירצו וירוצו להתעדכן בעצמם ובכל הפרטים.

כאלה אנחנו, חייבים לדעת בכל רגע נתון "מה חדש". מדוע אנחנו כאלה? כנסו וגלו.

הצבא צועד על קיבתו וצופי האתר גולשים בחושים מגורים. אוכל תמיד מדבר ללב שלנו. נכון שאולי לא ניכנס ברגע זה למטבח ונכין את האוכל שבכתבה (ויש כאלה שכן), אבל מה שבטוח אנחנו ניכנס לראות איך נראית המנה והאם המתכון קל לביצוע (וגם האם זה בכלל מגרה אותנו ומה הכתב/ת ידע מהחיים שלו). הקטגוריה הזאת 'אוכל' הינה קונצנזוס מקיר לקיר, מאומה לאומה ובכל גיל שהוא. לא פלא שכתובת שכאלה פופולריות מאוד. בעיקר במגזין סוף השבוע שלנו ב'כיכר'.

אוכל - מי לא אוהב?! ( The Fry Family Food Co. on Unsplash)