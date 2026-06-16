הסוד של המשפחות שהצליחו להאריך את חופשת הלידה בתשלום

תחת הקונספט "חופשת לידה 3 אקסטרה מושלמת!", יצא האגיס במהלך המתחבר באופן טבעי לסדרת האגיס אקסטרה קר". "בעקבות ההיענות הרבה למבצע הקודם, החלטנו שוב לצאת במהלך הכל כך מיוחד להורים", מסבירים בהאגיס, "רצינו לאפשר למשפחות נוספות להאריך את התקופה היקרה הזו עם התינוק, ללא דאגות כלכליות".

המבצע, שמתקיים החל מכ"ד בסיוון ועד ט"ו בתמוז (30.06.26–09.06.26), מציע פרסים משמעותיים: שלוש משפחות יזכו להאריך את חופשת הלידה בחודש נוסף, כאשר כל משפחה תזכה ב־8,000 ₪ . ובנוסף בסיום הפעילות משפחה אחת זוכה להאריך את חופשת הלידה בשלושה חודשים נוספים ותזכה ב-24,000 ₪.

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בהאגיס מדגישים כי המבצע משתלב בהתאמה מושלמת עם חיתולי האגיס אקסטרה קר – חיתול רך במיוחד, היחיד עם ספיגה ייחודית המעניקה הגנה לעור התינוק. "האקסטרה מקבל משמעות כפולה גם בהגנה על עור התינוק וגם בזמן האיכות הנוסף שאנחנו מעניקים להורה ולתינוק יחד".

ההשתתפות בפעילות פתוחה להורים לתינוקות עד גיל חצי שנה: רוכשים ארבע אריזות של חיתולי האגיס אקסטרה קר במידות NB, 1, 2 או 3, מתקשרים לטלמסר 2260* ומשתפים מדוע דווקא לכם מגיע לזכות ברגעים הקסומים האלה. כל רכישה של ארבע אריזות מזכה בהשתתפות נוספת במבצע.

חשוב לשמור את חשבוניות הקנייה והאריזות, שכן הזכייה מותנית בהצגת הוכחת קנייה. המבצע כפוף לתקנון החברה.

הצטרפו עכשיו למצבע ותהנו מחופשת לידה ארוכה >>