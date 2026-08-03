המאפרת חושפת | צפו המסקרה שלך לא נותנת את התוצאה שרצית? זו כנראה הסיבה לכל אחת יש את המסקרה שלה. אבל איך מוצאים את המדוייקת בדיוק עבורך? צפי בשיחה מיוחדת על קולקציית המסקרות החדשה של SACARA, הכירי את ההבדלים בין כל מסקרה, גלי את הסודות של כל המאפרים המקצועיים וראי את התוצאה בהדגמה אמיתית You Can’t Spell Mascara Without sacara (יופי)