המסקרה שלך לא נותנת את התוצאה שרצית? זו כנראה הסיבה

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לכל אחת יש את המסקרה שלה. אבל איך מוצאים את המדוייקת בדיוק עבורך? צפי בשיחה מיוחדת על קולקציית המסקרות החדשה של SACARA, הכירי את ההבדלים בין כל מסקרה, גלי את הסודות של כל המאפרים המקצועיים וראי את התוצאה בהדגמה אמיתית You Can’t Spell Mascara Without sacara (יופי)
לכל אחת יש את המסקרה שלה. אבל איך מוצאים את המדוייקת בדיוק עבורך? צפי בשיחה מיוחדת על קולקציית המסקרות החדשה של SACARA, הכירי את ההבדלים בין כל מסקרה, גלי את הסודות של כל המאפרים המקצועיים וראי את התוצאה בהדגמה אמיתית You Can’t Spell Mascara Without sacara (יופי)
רבים חושבים שנזקי השמש מתחילים רק כשמופיעים כתמים, קמטים או כוויות. אבל מחקר חדש מגלה שהתהליך מתחיל הרבה קודם – בשלב שבו העור עדיין נראה בריא לחלוטין. החוקרים הצליחו לזהות שינוי זעיר במבנה העור, שעשוי להיות הסימן הראשון לנזק שנגרם מחשיפה לשמש (יופי)
זה מתחיל בלילה אחד של עייפות: הכרית קרובה, מגבון האיפור נשאר סגור - והעור נשאר עם כל מה שהצטבר עליו במשך היום. גם איפור שנחשב “עדין” לא נועד להישאר על הפנים עד הבוקר, ולפעמים דווקא ההרגל הקטן הזה הוא מה שהעור מנסה לסמן לנו אחר כך (מאמע)
הורים רבים כבר גילו את המוקד שמציע את נעלי הספורט והאלגנט של המותגים המובילים בעולם במחירים ששוברים את השוק המקומי.
יצאנו לבדוק מקרוב את מכירת הענק שמאפשרת להלביש את כל בני הבית בנעליים איכותיות, רגע לפני שהמידות המבוקשות אוזלות (צרכנות)
חודש סיוון נמצא בשיאו, והאווירה החגיגית של עונת החתונות מורגשת בכל פינה - החל מאולמות האירועים ועד לפרויקט החתונות המיוחד כאן ב"כיכר השבת". אך בין מדידות השמלה לסגירת התפריטים, מסתמן שינוי מרענן ואלגנטי באחת המסורות הוותיקות ביותר: מתנות התכשיטים לכלה (מאמע, יופי)
רגע לפני שהחג נכנס, הלחץ בשיאו. בין בישול המנות האחרונות, הקצפת הגבינות, הכנת הבית וארגון הילדים, המשימה האחרונה שנותרה היא עיצוב שולחן החג. פעמים רבות, דווקא בגלל העומס, אנחנו מוותרות מראש על עיצוב מרשים או מסתפקות בסטנדרט המוכר. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר להגיע למראה שולחן שנראה כאילו הושקעו בו שעות, בעשר דקות עבודה בלבד? (מאמע, עיצוב)
אתן רגילות לפגוש אותו בסיר המרק או באורז של שבת, צובע הכל בצהוב עז ומעניק את הארומה המוכרת. אבל מתברר שהתבלין הכי עוצמתי במזווה שלכן מחזיק בסודות טיפוח שחוקרי עור בעולם כבר לא יכולים להתעלם מהם. הגיע הזמן להוציא את הכורכום מהמטבח ולהכיר מקרוב את המהפכה הצהובה שתעשה פלאים לעור הפנים שלכן (יופי, מאמע)
הסלון נראה לנו פתאום משעמם, הצבעים כבר לא מרגשים, והדחף להחליף את הספה או לצבוע את כל הבית מתחיל לדגדג. אבל לפני שאתן רצות להזמין רהיטים חדשים, כדאי שתכירו את "קסם הטקסטיל" - היכולת לשנות לחלוטין את הטון של הבית רק באמצעות החלפה של כריות, כרבוליות ובדים. מדובר בשיטה המהירה והזולה ביותר להעניק לבית מראה מעוצב, רענן ומותאם לעונה, שגורם לכל מי שנכנס לשאול: "מה שיניתם פה?" (עיצוב, מאמע)
המטבח כבר כמעט מבריק וריח הניקיון באוויר, אבל כשאת מביטה לרגע בכפות הידיים שלך את פתאום לא מזהה אותן. העור סדוק, האצבעות צורבות, והתחושה היא שמשהו בסיסי שם פשוט "נשרף" בין שכבות האקונומיקה למסיר השומנים. האם זה המחיר שחייבים לשלם כדי להגיע לליל הסדר, או שיש סוד אחד קטן שפספסת לאורך כל השנים? (מאמע)
החג מתקרב, ואיתו הריגוש (והלחץ!) של קניות הבגדים לילדים. אז מה באמת הולך העונה? בדקנו את השטח, ניתחנו את הקולקציות והבאנו לכם את המדריך המלא לטרנדים החמים ביותר, כולל הצצה בלעדית לתמונות השראה שייקחו את הלוק של הילדים שלכם לרמה הבאה - מוכנים?
בואו נניח את הקלפים על השולחן: כולנו מתחילים את הבוקר של פורים עם חזון של מאפרים מקצועיים, וגומרים עם ילד שנראה כאילו הוא נרדם בתוך צלחת של גואש. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לתקתק איפור של "מיליון דולר" בחמש דקות עבודה, בלי שהסלון יהפוך לזירת פשע ובלי שהילד יגרד את עצמו לדעת עוד לפני הסעודה? (מאמע, יופי)
בפעם הבאה שאת עומדת מול המדף בפארם, תעצרי: רוב הסיכויים שאת משלמת מאות שקלים על אריזה יוקרתית ומים, בזמן שהמרכיב שבאמת משנה את העור שלך מתחבא בסוף הרשימה במינון אפסי. הגיע הזמן להפסיק לנחש וללמוד את הטריק הפשוט שיחשוף בשניות אם הקרם שלך הוא פלא קוסמטי או סתם יחסי ציבור יקרים (מאמע, יופי)
שילמת אלפי שקלים על פאת ייבוש טבעי כדי "לתקתק" יציאה בבוקר, אבל איכשהו היא תמיד מסיימת כערימת קש נפוחה?
רוב הסיכויים שהפאה שלך מצוינת, את פשוט עושה טעות אחת קטנה שגומרת לה את השיער - וזה ממש לא מה שחשבת (יופי, מאמע)
במשך שנים שכנעו אותנו שרק מעבדות בשוויץ יכולות לרקוח את סרום הפלא הבא. אבל אז הגיע המדע, הציץ ברשימת המרכיבים של קרמי היוקרה וגילה את האמת: חלק מהחומרים הפעילים הכי חזקים בעולם נמצאים אצלכן בארון, בגרסה הכי טהורה שלהם. כך תהפכו את המטבח למעבדת ביוטי (מאמע, יופי)
יכול להיות שהשקעת בבוקר מול המראה רק כדי להיראות עייפה יותר בצהריים? מתברר שיש טעויות איפור קטנות שמוסיפות לנו שנים למראה הפנים בלי שנשים לב, מהקונסילר הלא נכון ועד למיקום הסומק.
הנה הסודות המקצועיים שיחזירו לך את האור לפנים בתוך 2 דקות, ויגרמו לכולם לשאול אם ישנת טוב הלילה (מאמע, יופי)
בעולם שבו עצות יופי מציפות אותנו מכל כיוון - מהרשתות החברתיות ועד המלצות מחברות - גם נשים המקפידות על טיפוח ועל מראה מסודר עלולות ליפול לטעויות נפוצות. לא מדובר בהזנחה, אלא דווקא בעודף רצון “לעשות נכון”. הנה 7 טעויות שכדאי להכיר - כדי לשמור על עור בריא, רגוע ומטופח לאורך זמן (יופי, מאמע)
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