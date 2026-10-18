בזמן הקצר שחלף מאז השיקה מאוחדת את "קשובה", מרחב תוכן חדש לבריאות האישה החרדית, המאפשר לכל אישה לקבל מידע רפואי מקצועי ומותאם בדרך הנוחה לה, נרשמו עשרות אלפי דקות האזנה המעידות על נחיצותו.

ההשקה הרשמית נערכה במסגרת אירוע מיוחד למשפיעות ומובילות דעה במגזר, שבו הוצג המהלך החדש והצורך שהוביל לפיתוחו. אירוע ההשקה נפתח בסדנת העצמה, ובהמשך הוצגו נתונים הנוגעים לבריאות האישה בחברה החרדית. במהלך הערב הודגש כי פערים בידע ובמודעות לנושאים רפואיים שונים עלולים להביא לדחיית בירור רפואי ולאבחון מאוחר של מחלות, לעיתים עד למצבים חמורים ואף מסכני חיים. המשתתפות נחשפו לחשיבות שבהנגשת מידע מקצועי ואמין, שיסייע לנשים להכיר את הסימנים המחייבים בירור רפואי ולפנות לקבלת טיפול בזמן.

במאוחדת הסבירו כי ההחלטה להקים את "קשובה" התקבלה בעקבות נתונים מדאיגים על פערי ידע ומודעות בנושאים רפואיים בקרב נשים בציבור החרדי, העלולים להוביל לאבחון מאוחר ואף למצבים מסכני חיים. מתוך תפיסה של רפואה פרואקטיבית וחדשנות רפואית, יזמה מאוחדת את הקמת מרחב התוכן, במטרה להנגיש ידע מקצועי, לעודד פנייה מוקדמת לבירור רפואי ולסייע במניעת מצבים קשים ובהצלת חיים.

החידוש המרכזי של "קשובה" הוא עצם הקמתו של מרחב תוכן רפואי ראשון מסוגו לנשים חרדיות. מאוחדת, שמכירה מקרוב את צורכי הציבור החרדי ואת אורחות חייו, יצרה פלטפורמה חדשנית המנגישה מידע רפואי מקצועי לנשים, תוך התאמה לצורכיהן ולדרכי צריכת התוכן המקובלות במגזר. לצד קו טלפוני ייעודי להאזנה, ניתן להאזין לתכנים או לצפות בהם גם באתר הייעודי או בדוא"ל, כך שכל אישה יכולה לבחור את הדרך המתאימה לה לקבלת המידע.

במרחב החדש מרוכזים תכנים העוסקים בבריאות הגוף והנפש, הריון ולידה, גיל המעבר, רפואה מונעת ונושאים נוספים הנוגעים לבריאות האישה בשלבים השונים של חייה. התכנים מוגשים בהשתתפות מיטב נשות המקצוע והמומחיות של מאוחדת, וישלבו ידע רפואי עם חוויות וסיפורים של נשים ידועות, בשפה נגישה ובהתאמה לאורח החיים של הציבור החרדי.

במסגרת פעילות "קשובה" יתפרסמו מדי שבוע תכנים חדשים, ולצידם צפויה להתארח מדי שבוע מומחית בתחום רפואי אחר, שתאפשר לנשים להפנות שאלות ולקבל מענה מקצועי. כך יוכלו הנשים להיחשף למידע בנושאים שלא תמיד עולים במסגרת ביקור שגרתי במרפאה, או במסגרת שיחת נשים רגילה, להכיר טוב יותר את האפשרויות העומדות לרשותן ולדעת מתי חשוב לפנות לייעוץ או לבדיקה רפואית.

הגב' מושקי ברוד, מנהלת תקשורת שיווקית למגזר החרדי במאוחדת, מסבירה: "קשובה נולדה מתוך צורך אמיתי שזיהינו בשטח. לצערנו, אנחנו נחשפים למצבים שבהם נשים אינן מקבלות בזמן מידע רפואי חיוני, ופונות לבירור רק כאשר הבעיה כבר התפתחה והחמירה. במקרים מסוימים מדובר במצבים קשים מאוד, עד כדי סכנת חיים חלילה. זו בדיוק הסיבה שהחלטנו להנגיש לנשים מידע רפואי חיוני, שיסייע להן לזהות בזמן סימנים המחייבים בירור רפואי, ולא להמתין עד שהמצב יחמיר. ככל שאישה מודעת יותר לבריאותה, מכירה את הסימנים המחייבים בירור רפואי ויודעת מתי לפנות לייעוץ, כך גדלים הסיכויים לאבחון מוקדם ולמניעת מצבים קשים. המידע הזה עשוי להציל חיים".

ברוד מוסיפה כי "קידום הבריאות מתחיל הרבה לפני הכניסה לחדר הרופא. כקופה שמכירה לעומק את הציבור החרדי ומעניקה לו שירותי רפואה, אנחנו רואים חשיבות רבה ברפואה פרואקטיבית ובחדשנות רפואית המותאמת לצורכי המגזר. מאוחדת היא הראשונה שיצרה מרחב תוכן רפואי ייעודי כזה לנשים חרדיות, המשלב את הידע של נשות המקצוע שלנו עם דרכי הנגשה המתאימות לכל אישה. עשרות אלפי דקות ההאזנה שנרשמו כבר בשבוע הראשון מלמדות עד כמה נשים מבקשות לקבל את המידע הזה בצורה נגישה ומותאמת".

במאוחדת מציינים כי "קשובה" תמשיך להתפתח עם תכנים נוספים ומפגשי שאלות ותשובות עם מומחיות בתחומי הבריאות השונים, במטרה לאפשר לנשים להרחיב את הידע הרפואי שלהן ולשמור על בריאותן לאורך מעגלי החיים.

להאזנה למרחב התוכן "קשובה": 033-045-000. לצפייה בתכנים ניתן לחפש בגוגל "מאוחדת קשובה".