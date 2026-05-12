"אני יושבת עם הילדים ורק מחכה שיעזבו אותי": הווידוי שנשבר

"אני עומדת מול חצי המזרן שלי שתפוס על ידי הר של כביסה שאין לי כוח לקפל, ובוכה", היא כתבה לי. "העייפות הזו כבר מזמן לא קשורה רק לשעות שינה; היא עייפות של הנשמה. אני מרגישה שכל היום שלי מוקדש לעבודה ולתחזוקה, ושום דבר לא נשאר לי. אני יושבת עם הילדים על השטיח ורק מחכה שהם יעסיקו את עצמם כדי שאוכל להספיק עוד מייל או לסדר משהו דחוף שאין לי מתי להגיע אליו. אני חיה בתחושה שגם כשאני שם, אני לא באמת שם".

האשליה של ה"גם וגם"

המכתב הזה נוגע בנקודה הכי כואבת שלנו: האשליה שאפשר להיות גם עובדת מבריקה וגם "אשת חיל" שתמיד יש אצלה ריח של אפייה בבית. המציאות היא שהמשאבים שלנו מוגבלים. כשאנחנו משקיעות 200% בעבודה, הבית לא רק "קצת מבולגן" - הוא דורש מאיתנו מחיר רגשי של תחושת החמצה. אנחנו לא חיות במיזוג, אנחנו חיות בוויתור אינסופי. העייפות הזו היא לא רק פיזית, היא עייפות של נשמה שחצויה בין שני עולמות שתובעים ממנה הכל.

כשהמשכורת פוגשת את המשכנתא

בואו נשים את הדברים על השולחן: השיח על "קריירה" במגזר שלנו הוא לעיתים קרובות שיח של הישרדות. בין אם הבעל לומד ובין אם הוא עובד, יוקר הדיור והפער הבלתי נתפס בין השכר למחירי השכירות והצרכן, גורמים לכך שאישה לא יוצאת לעבוד כדי "לממש את עצמה" - היא יוצאת כי אין לה ברירה. הלחץ הכלכלי הזה הוא המנוע שמאחורי השניצלים הקפואים והוויתור על ארוחות עם ירק מושקע. אנחנו לא נקרעות כי אנחנו רוצות "הכל", אנחנו נקרעות כי המציאות דורשת מאיתנו יותר ממה שיש ליממה להציע.

אז איפה האור? אולי הוא מתחיל בהכרה שזה לא "באשמתנו". כשאנחנו מבינות שהעומס הוא מבני ולא אישי, האשמה מתחילה להתפוגג. הפתרון הוא לא עוד טבלה של ניהול זמן, אלא בחירה מודעת ב"מינימליזם רגשי": להחליט מהם הקווים האדומים שלנו. אם היום בחרנו בילדים, אז השלמת העבודה תחכה למחר. ואם היום חייבים לסגור דד-ליין - נשחרר את הבית בלי רגשות אשם.

נחליט שאם אנחנו עייפות, נלך לישון בשעה סבירה גם אם הכביסה לא תקופל. שינה היא מצרך בסיסי, לא פריבילגיה. הטור הזה הוא לא קריאה לפתרונות קסם, אלא הזמנה לעצור ולהבין שהמקל הזה כבד מדי. ייתכן שהגיע הזמן להניח קצה אחד שלו, פשוט כדי שנוכל להמשיך ללכת, בלי להרגיש שנכשלנו.