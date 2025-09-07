בית הקפה בבוקרשט ( צילום: The Chapel )

בין שני בנייני מגורים שגרתיים בצפון בוקרשט מסתתר אחד מבתי הקפה המרשימים שנראו באירופה בשנה האחרונה - The Chapel, פרויקט חדש בתכנונו של סטודיו האדריכלות הרומני Vinklu. המקום נולד מתוך אתגר: להפוך רצועה צרה מאוד ברחוב Bazilescu, שנשכחה מהעין ונזנחה לאורך השנים, למוקד עירוני מואר ומזמין. ונראה שהתוכנית הצליחה.

חזון ותכנון: להפוך מגבלה להזדמנות האתגר התכנוני היה קיצוני - מגרש צר ותחום בין מבנים ותיקים, שכמעט לא מותיר מקום לנשום. אבל דווקא כאן נולדה השראה: למתוח את המרחב לגובה, ליצור מבנה בצורת פריזמה משולשת שפורט לגובה מרשים תוך שמירה על בסיס צר מאוד. המבנה עוטף את עצמו בזיגוג מרהיב - קירות זכוכית בגובה מלא שמבטלים את הגבול בין פנים לחוץ ויוצרים השתקפויות רכות שכוללות את הסביבה העירונית והעץ הוותיק שנמצא לצד המבנה.

משתלב בסביבה בטבעיות ( צילום: The Chapel )

עיצוב חכם ומדויק לפרטי פרטים

The Chapel תוכננה על ידי שטפן פבלוטה מסטודיו Vinklu, מתוך דיאלוג הדוק עם ההקשר - מהאקלים הסביבתי ועד החיבור עם העוברים ושבים. השלד קל המשקל עושה שימוש בפרופילי פלדה דקים ובמערכת זכוכית טריפל, השומרת על חמימות מבפנים גם ביום חורף קר. בפנים, חיפוי עץ בגוון טבעי יוצר ניגוד חמים ומזמין לאוויר הקר והמתכתי בחוץ. התקרה הגבוהה - למרות ממדי המקום המצומצמים - מעניקה תחושת רווחה, בעוד החלל מנוצל עד הסנטימטר האחרון: אזור הכנה מרכזי המותאם עבור ה'בריסטה' ומוקף מקומות ישיבה שקטים לאורך החלונות ללקוחות, וספסלים חיצוניים עבור מי שמעדיף לשבת תחת העץ.

פנים בית הקפה ( צילום: The Chapel )

מקום למעט לקוחות ( צילום: The Chapel )

רושם עירוני והשפעה תרבותית

באור היום, המבנה כמעט נעלם בנוף בהתמזגות עם הסביבה, אך בלילה הוא הופך לאובייקט פיסולי זוהר - "עששית אור" עירונית שמזמינה פנימה. פרויקט שמדגים כיצד תכנון עכשווי מחייה פינות נשכחות בעיר והופך אותן למקומות שמזמינים אנשים להיפגש, לשוחח ולהרגיש בבית.

יותר מקפה

למרות גודלו הצנוע - כ־18 מ"ר בלבד - The Chapel מצליח להפוך את המגבלה הגיאומטרית לתולדה יצירתית: כל שורה במבנה וכל חומר מדוקדק, התוצאה היא חלל אינטימי בעל אופי תוסס, נגיש וקהילתי. ממדיו הקטנים לא פוגעים בחוויית המפגש, ואדרבא - מדגישים את כוחם של שטחים בלתי מנוצלים.

The Chapel של Vinklu הוא דוגמה מופתית לאיך שארכיטקטורה מדויקת, עם חזון ואומץ לחשוב אחרת, מסוגלת להוכיח: אפילו השטח העירוני הקטן והקשה ביותר, יכול להפוך לפינה חמה ומשמעותית בליבו של המטרופולין. אך אם חושבים על זה, יתכן מאוד שלסטודיו הנחשב היה הרבה מה ללמוד מתרבות ניצול השטח שקיימת ביחידות הדיור בערים החרדיות - אך עוד חזון למועד.