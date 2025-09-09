לא תמצאו סניגור טוב יותר! 94 היתומים שילוו אותכם ליום הדין

השנה, כשנעמוד בראש השנה וביום הכיפורים ונזעק בקול גדול "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", תהיה לזעקה הזאת משמעות אחרת.

השנה נגיע ליום הדין כשאנחנו מלווים ב-94 מצוות אדירות ועצומות, של השאת יתומים ויתומות, רגע לפני ראש השנה.

כל אחד ואחד מהמקרים נבדק על ידי רבני 'קופת העיר', ונמצא זכאי לקבל תמיכה כספית, כמקרה מובהק של צדקה וחסד שיש לעשות עם היתום והיתומה.

מצווה גדולה זו כבר מוזכרת בגמרא המצווה בעל חשיבות מיוחדת, יותר מכל מיני וסוגי הצדקה – השאת יתום ויתומה זה ה'שפיץ' של כל המצוות, וכשהדבר נעשה על ידי גבאי צדקה, באופן שגם הנותן אינו יודע למי הוא נותן והמקבל אינו יודע מי הוא מקבל – על זה נאמר 'מתן בסתר יכפה אף', ובכוחה של צדקה כזאת לבטלת גזירות קשות ונוראות, כאילו לא היו!

לא פחות מ-94 חתונות של יתומים ויתומות מתקיימות בחודש אלול, מנהלי 'קופת העיר' שיחרו לפתחו של רשכבה"ג מרן רבינו דב לנדו שליט"א, מנהיג הדור העומד בראש עולם התורה.

מרן שליט"א שמע סקירה תמציתית על הנתונים, ונחשף לצורך לצאת למגבית מיוחדת כדי לאפשר את הסיוע ליתומים והיתומות.

לנוכח האמור לקח מרן דף ועט, ורשם בכתב ידו הטהורה פנייה לציבור הרחב, בבקשה לעזור ולסייע ל'קופת העיר' במימון הסיוע לחתונות היתומים והיתומות.

"אשרי כל המטה כתף בהונו ובאונו, וברכת כתיבה וחתימה טובה לתורמים למצווה רבה זו".

על האמור חתם רשכבה"ג מרן שליט"א את שמו בחתימת ידו, כדי לתת משנה תוקף וחיזוק לברכה, שבוודאי תתקיים בכל מי שיזכה להתברך בה.

זה הזמן לבוא לעזרת ה' בגיבורים, לזכור שכל אחד ואחד מה-94 יתומים ויתומות עבר מסכת לא פשוטה של קשיים ואתגרים, אבל כבד וגעגוע בלתי פוסק להורה החסר, וכעת כשהיתומים והיתומות הללו מגיעים לחופתם, התפקיד שלנו הוא לעשות כל מה שאפשר כדי להקל עליהם ולאפשר להם לשמוח בלב שלם ובלי דאגה ממימון ההוצאות.

עשרה שקלים לכל יתום – 940 שקלים לכל 'יתומי אלול', זה מה שרשכבה"ג מרן שליט"א מבקש מאתנו, וזה מה שאנחנו נשתדל בכל כוחנו לתת, ובכך נזכה שבהגיענו ליום הדין ילוו אותו 94 סנגורים.

