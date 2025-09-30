הזדמנות מיוחדת: רבן של ישראל יתפלל עליכם ב'כל נדרי'

עיני עמך בם תלויות, ועיניהם לך מייחלות - גאון ישראל, רבינו הגדול רבי דב לנדו, הודיע כי ברצונו לקבל לידיו רשימה נבחרת של תורמי 'קופת העיר', אותם יזכיר בתפילתו הנרגשת במעמד אמירת 'כל נדרי' בהיכל ישיבת סלבודקה שבראשה הוא עומד.

מרן נוהג לשפוך את צקון לבו בתפילה חרישית, בסמוך לאמירת 'כל נדרי', זמן גדול ונעלה, אשר בכל תפוצות ישראל התקבל כזמן בעל חשיבות מיוחדת במינה, ועת רצון נפלאה עם כניסתו של היום הקדוש המכפר לנו על כל חטאתינו.

בעיצומה של התפילה הנרגשת, תיפתח לפני מרן רשימת התורמים, והוא יעבור עליהם בפרוטרוט, שם אחר שם, כשקולו עולה בתחנונים לפני יושב מרומים, שיקבל שוועת עתירות ויחוס ברחמים גדולים על התורמים, אשר התאמצו ותרמו מכספם ומהונם לצדקה עבור משפחות עניות ונזקקות.

ש 'בית דין של יתומים' גוזר: שנה טובה לכל התורמים

ידוע כוחה הגדול של תפילה בכל עת, וביתר שאת בעת רצון שכזו – זמן אמירת כל נדרי.

ידוע גודל כוחה של התורה הקדושה, אשר מקנה כח לתפילתם הטהורה של העוסקים בה, ובמיוחד לכל מילה היוצאת מפיהם של גדולי התורה, מנהיגי העדה הקדושה.

ידוע גודל כוחה של מצוות הצדקה, אשר עלי הנאמר שהיא תציל ממות ושבכוחה לבטל את רוע הגזירה.

כך, בקיום מצוות צדקה בהידור רב, נזכה שהגאון ר' דב יתפלל עלינו בעת הרצון המיוחדת, ובוודאי תתקבל תפילתו לרצון לפני אדון כל.

בתרומה של 314 שקלים בלבד, תוכלו להכניס את שמכם לרשימה הזוכים המאושרים, אשר מרן גדול הדור יתפלל עליהם בעת רצון מיוחדת כזאת.

ובוודאי יתקבלו התפילות ויתגשמו המשאלות.

אל תחמיצו, מהרו להירשם, ויפה שעה אחת קודם.

