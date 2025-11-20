רגע לפני האחרון: הזדמנות נוספת להיחתם לחיים טובים בשנת תשפ"ו

לקראת ראש חודש כסליו יוצאת 'קופת העיר' בקריאה נרגשת לציבור שוחרי מצוות הצדקה, וחפצים בסגולתה העצומה של מצווה כבירה זו, אשר בכוחה להציל ממות ולבטל כל גזירות קשות מעל המקיימים אותה ומעל כל בני ביתם, וקוראת להם למהר ולתרום לפני ראש חודש שיחול ביום שישי הקרוב, כדי לזכות בברכה מיוחדת ונדירה של מרנן ורבנן גדולי התורה.

על פי דברי מרנא החתם סופר זיע"א, אשר היה רבן של כל בני הגולה, וכל גדולי הדורות שאחריו נתנו משקל עצום לכל מילה שנכתבה בספריו הקדושים – ראש חודש כסלו הוא בבחינת יום הכיפורים, ובמהלכו ניתן לבטל כל גזירה רעה שנגזרה עלינו בימים הנוראים השנה.

ביום גדול זה, יתכנסו רבותינו גדולי הדור, רבי דוב לנדו, הגרמ"צ ברגמן, רבנו ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, והגר"י זילברשטיין.

הזדמנות אחרונה להצטרפות, הקליקו כאן>>>

הגרב"ד פוברסקי שליט"א, יארח את הכינוס הנשגב בביתו, ובמהלכו יקדישו גדולי הדור שעה ארוכה לתפילה ותחנונים ביום הקדוש הזה להיטיב לנו החתימה, לבטל כל גזירות רעות מעל ראשי התורמים ל'קופת העיר' ובני משפחותיהם.

לאחר התפילה הנרגשת ונוראת ההוד, יתפללו רבותינו שליט"א על התורמים ל'קופת העיר' ויזכירו את שמותיהם של התורמים אשר תרמו לקרן הייעודית שהוקדמה במיוחד לשם מעמד תפילה זה. השומות יוזכרו בפרטות, שם אחר שם, ורבותינו גדולי הדור יבקשו על כל אחד ואחד מהם בפרטות, שיזכו שימלא ה' משאלות לבם לטובה ולברכה.

מיד לאחר מכן יתקיים מעמד חתימת שטרי 'מובטחים לחיים'. בשטר מברכים מרנן גדולי הדור בפה מלא ובחתימת יד קדשם, כדי להעניק לברכה גושפנקא של מחשבה דיבור ומעשה - כל מי שקיבל עצמו לתרום ל'קופת העיר' סכום קבוע של 77 לפחות, למשך 36 חודשים או יותר – מובטח לחיים בשנה זו בעזרת ה' יתברך בזכות מצוות הצדקה והכוח העצום שלה להציל ממות.

זה הזמן לנצל את ההזדמנות האחרונה להשפיע כיצד תיראה שנת תשפ"ו, להרבות בצדקה ובגמילות חסדים, ולזכות בתפילתם הנרגשת של רבותינו גדולי הדור.

