קריאה חריגה מבית הגר"מ צדקה: "אי אפשר להישאר מנגד"

פנייה לא שגרתית יצאה בימים האחרונים מביתו של רבי משה צדקה' ראש ישיבת פורת יוסף. במהלך התבטאות פומבית ומפתיעה בעוצמתה, השמיע הרב הבטחה יוצאת דופן למי שייקח חלק בסיוע לתלמיד חכם ותיק שנקלע למצוקה קשה: “אני מבטיח ועומד! מי שיעזור לו – בשמים יעזרו לו”.

מדובר באמירה נדירה, שאינה נשמעת תדיר מפיו של הגר"מ. כבר בפתח דבריו הבהיר כי אינו רגיל לבקשות מסוג זה, אולם “כאשר מדובר באדם שכולו מסירות לתורה וליראת שמים - אי אפשר להישאר מנגד”.

לדברי הגר"מ, אותו תלמיד חכם, שתורתו אומנותו, מצוי כיום במבוי סתום המצריך עזרה מיידית.

הגר"מ אף הרחיב וברך את כלל התומכים: “אני מברך ברכה מעומק הלב שכל התומך בו יראה נחת, הצלחה רבה, הוא וכל משפחתו. ייזכר לטובה, יהיה לו תמיד פרנסה טובה וחיים טובים וארוכים מידה כנגד מידה”. בשלב זה השמיע את המשפט שהפך לשיחת היום בציבור: “אני עומד ומבטיח… מי שיעזור לו – בשמים יעזרו לו”.

בדבריו שב והדגיש כי הברכה משתרעת על כל בני המשפחה: “ויזכה הוא וכל משפחתו לרוב נחת מבניו ומבנותיו, חיים טובים ומתוקנים”.

מקורביו של הרב מרחיבים בנושא ומסבירים כי מדובר בצורך דחוף, וכי עצם העובדה שהרב יצא בפנייה כה ברורה עוררה הדים והירתמות רחבה. "מי שמכיר יודע שהרב לא מבקש אף פעם כלום מאף אחד, אם הפעם הוא יצא לבקש, כולם מבינים שזה באמת מקרה דחוף שאי אפשר לעמוד מנגד, וחייבים לעשות הכל כדי לסייע לתלמיד החכם המופלג, ירא ושלם, הזקוק לעזרה".

"כל זכות הקיום של כל אחד מאתנו כאן בעולם הזה היא בזכות התורה. יש לנו כאן תלמיד חכם מופלג, שמחזיק בתורה שלו את כולנו, אנחנו חייבים לעזור לו שיוכל לשקוד על תלמודו ברוגע ובשמחה, בלי לחץ של חובות כספיים כבדים כל כך".