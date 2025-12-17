'מטבע של אש' – כך היה שר התורה מחלק דמי חנוכה 

מנהג מיוחד היה לו kסטייפלער הקדוש, בעל ה'הקהילות יעקב', לחלק מטבעות לדמי חנוכה בנר חמישי של חנוכה, כ"ט בכסלו, ערב ראש חודש טבת.

את המנהג הזה אימץ גם בנו, רבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, שהיה גם הוא מחלק מטבעות לדמי חנוכה בנר חמישי של חנוכה, כ"ט בכסלו.

מטבע זה, 'מטבע של אש', שהתקבל מידיהם של שני ענקי הרוח הללו, נחשב למטבע של שמירה וסגולה מיוחדת.

ולא בכדי בחרו מרן הסטייפלער ובנו מרן שר התורה לחלק את דמי החנוכה דווקא בנר חמישי של חנוכה, שכן נר זה נחשב לנר החשוב ביותר של חנוכה, ויש כמה טעמים בדבר.

אחד הטעמים הוא שכל מועדי השנה הם כנגד הספירות העליונות, וחנוכה הוא כנגד ספירת ה'הוד', שהיא הספירה החמישית אחרי חסד, גבורה, תפארת ונצח. היום הראשון של חנוכה הוא כנגד ספירת החסד, היום הנשי הוא כנגד ספירת הגבורה והיום החמישי הוא כנגד ספירת ההוד, שכאמור היא הספירה שעלי המבוסס כל העניין של חנוכה – הוד מלשון הודיה, להודות ולהלל לשמך הגדול.

יש עוד סודות טמירים ונעלמים במנהג הקדוש והנשגב הזה של אותם ענקי הרוח, רבותינו שרי התורה זכר צדיקים לברכה.

כעת ממשיך בנו-נכדו, החוליה הבאה בשרשרת של ענקי הרוח, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי, את המנהג שנהגו אביו וסבו, וביום חמישי של חנוכה, היום של ספירת ההוד, יחלק גם הוא מעות של חנוכה בבית אביו, שר התורה זצ"ל.

