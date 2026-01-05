המשפחה על סף קריסה: קריאה מחודשת של הגר"י קולדצקי לסייע

זעקה נרגשת יוצאת בימים אלו מביתו של הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו האהוב של רשכבה"ג שר התורה רבנו הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל. את קריאתו הדחופה מקדיש הרב למקרה של משפחה יר"ש מבני ברק, בני תורה הנמצאים על סף קריסה כלכלית ונפשית – כאשר במקביל הם נדרשים להעמיד את בתם התשיעית לחופה.

לפי עדותו הנאמנה של הגר"י, מדובר בבית של תלמיד חכם מוכר, ששמו הטוב הולך לפניו כאדם השקוע כל כולו בלימוד התורה. אחת הבנות במשפחה מתמודדת עם מוגבלות קשה, המצריכה טיפולים רפואיים תכופים, ליווי צמוד והוצאות גבוהות במיוחד.

במשך תקופה ארוכה נשאו ההורים בנטל בשתיקה, לקחו הלוואות, דחו תשלומים והתקשו לעמוד בעול – עד שהמצב הידרדר לשלב שבו החובות מאיימים לחנוק את המשפחה. לפי העומדים מאחורי הגיוס, קיימת כבר סכנה מוחשית מצד בעלי החוב, העלולים לפעול להוצאת המשפחה מדירתה.

לשמח כלה ביום חתונתה הקליקו כאן>>>

בתוך כל הלחץ הזה ניצבת כעת החתונה של הבת התשיעית, הנישאת היום! הכלה, בת תלמיד חכם, מבקשת לפתוח דף חדש ולהקים בית של תורה, אך הוריה עומדים מול שוקת שבורה. במקום לעסוק רק בשמחה ובהכנות לחתונה, הם נאלצים להיאבק על עצם יכולתם לממן את ההוצאות הבסיסיות של החתונה, כשברקע עומד החשש מפני המשך ההתחייבויות והעומס הכספי.

על רקע זה מגדיר הגר"י קולדצקי את המקרה כמצב כפול: פיקוח נפש של ממש למשפחה – והכנסת כלה מהודרת להקמת בית של תורה. בדבריו הוא מתאר את סכנת הקריסה, ואת האחריות המוטלת על הציבור לעצור אותה בעוד מועד. "אחים יקרים, הצילו את המשפחה", הוא קורא. "יש סכנה שבעלי חובות יקחו להם את הדירה, ועכשיו בנוסף עומדים לפני חתונה של בת תשיעית, והכלה רוצה לבנות בית נאמן בישראל, בית של תורה. זה גם הכנסת כלה מיוחדת וגם פיקוח נפש שחס ושלום משפחה לא תקרוס".

הגר"י אינו מסתפק בתיאור המצוקה, אלא מעניק גם הבטחה מפורשת למי שייטול חלק בהצלה. "שיזכו כל המסייעים בעין יפה, בבני, חיי ומזוני, דורות ישרים מבורכים, ברכה והצלחה בכל טוב וישועות גדולות. מובטח לכל המסייעים והתורמים ישועות גדולות".

לשם כך נפתחה ב"קופת העיר" קרן ייעודית, מספר 5853, עבור מי שמבקשים להשתתף בעול ולחזק את המשפחה בשעתה הקשה. שותפות בסיסית הוגדרה בסך 350 שקלים, כאשר המארגנים מדגישים כי מדובר בעזרה שמכוונת ישירות להצלת קורת הגג של המשפחה ולהעמדת הכלה לחופה – כמענה מעשי לתחנוני הגר"י קולדצקי.