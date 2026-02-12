הימים חולפים במהירות ורבים מאיתנו חשים צביטה של חרדה בלב. תקופת ימי השובבי"ם המסוגלת כל כך לתיקון הנפש ולטהרת המידות מגיעה אל סיומה. השבוע האחרון של שובבי"ם בשנת תשפ"ו כבר כאן.

בדורות עברו היו יהודים של צורה מרבים בתעניות וסיגופים בימים אלו כדי לזכות שיקויים בהם הכתוב וסר עונך וחטאתך תכפר. אך בדורנו החלש, דור שבו מלחמת היצר הגיעה לשיאים חדשים ובעוד עול הפרנסה ותלאות היום יום מכבידים, הורו גדולי הדורות שאין לסגף את הגוף כדי לכפר על העוונות. מצוקת הנפש זועקת מכל עבר וכל יהודי באשר הוא מחפש את הדרך להיטהר.

מתוך דאגה עמוקה לכלל ישראל ולטהרתם, נכנסו בימים כמה מגדולי הפוסקים למעונו של איש האלוקים הגר"מ שטרנבוך. הדיון בחדר היה מתוח וחרדת קודש הורגשה באוויר. נשאלה השאלה הכבדה, כיצד יוכלו המוני עמך בית ישראל לזכות בתיקון שובבי"ם שלם ללא תעניות ולצאת זכאים בדין.

לאחר שקילה והתבוננות ארוכה, הכריע מרן פוסק הדור את הכרעתו הברורה. על פי הוראותיו המפורטות של מרן שליט"א נקבע סדר התיקון הייחודי. מרן הורה כי יש לערוך פדיון של ארבעים תעניות כפי שהובא בספרים הקדושים בשם מרן החיד"א, ולתרום את הסכום לצדקה המעולה ביותר – 'קופת העיר' שעליה סמכו כל גדולי הדור את ידיהם והעידו על כך שכל מעשיה לשם שמים והצדקה דרכה היא המעולה שבמעולות, המוקדשת כל כולה לטובת משפחות עניות תלמידי חכמים מופלגים ואלמנות השרויות ברעב.

כך נשמעו דבריו הברורים של הגר"מ שטרנבוך במעמד קריאת הקודש: "ראוי ונכון לפדות התעניות ויתן בעד כל יום שמונה עשר פשיטים לצדקה, עבור פדיון ארבעים תעניות. והכסף אשר יועבר לקופת העיר, שוודאי צדקה מהודרת זו תעמוד לו ככופר נפש ולתיקון חטאיו כראוי".

השיא של ימי הרחמים הללו יתרחש ביום חמישי האחרון של פרשת משפטים, השבוע האחרון של ימי השובבי"ם. במעמד נשגב ובראשותו של פוסק הדור יערך 'תיקון שובבי"ם' ומעמד התרת קללות. אין לב שלא רוטט מעצם המחשבה על המעמד הנורא הזה, בו יעמדו שלוחי גדולי הדור ויבקשו רחמים על התורמים שזכו לפדות את נפשם.

אך הבשורה האמיתית והמרגשת ביותר היא מה שיתרחש מיד לאחר תפילת התיקון. הגר"מ שטרנבוך יתיישב ויחתום בעצמו על שטר היסטורי שיישא את הכותרת "וסר עוונך וחטאתך תכפר".

השטר הזה יהא אות ועדות פומבית על התיקון והצדקה שעשה התורם הנכבד. כל תורם שישתתף בפדיון התעניות דרך קופת העיר, יקבל לביתו את השטר החתום והמהודר. עדות חיה לכך שזכה לטהר את נפשו ולסייע לעניים המרודים ביותר שזעקתם עולה לשמיים.

הזמן קצר והרשימות למעמד הנורא עומדות להיסגר. זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט בשנת תשפ"ו. האם נוכל להרשות לעצמנו לפספס את רגעי החסד הללו לפני נעילת שערי השובבי"ם. האם נוותר על השטר שישמש מגן ומחסה עבורנו ועבור בני משפחתנו.

