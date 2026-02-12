ימי השובבי"ם עומדים להסתיים. אותם שבועות של התעלות, של זיכוך הנפש ושל תיקון המידות, מגיעים אל נקודת השיא והחיתום שלהם. בבתים רבים בישראל מורגשת התכונה, הרצון לחטוף עוד זכות, עוד רגע של טהרה לפני שהשערים ננעלים והימים הללו חולפים.

ב'קופת העיר' נערכים בימים האחרונים למבצע לוגיסטי ורוחני חסר תקדים, שמטרתו אחת: להבקיע שערי שמיים עבור התורמים, דווקא בזמן המסוגל ביותר בשנה.

על פי תורת הסוד, בכל שנה ושנה מתגבר האור של ימי השובבי"ם, והשיא מגיע ביום השישי האחרון. זהו זמן של רחמים ועת רצון שאין דומה לו. בדיוק ברגע הזה, בחצות היום של ערב שבת קודש, כאשר ההכנות לשבת המלכה משתלבות עם רגעי הפרידה מימי השובבי"ם, יתפרסו מנייני תפילה מיוחדים של תלמידי חכמים יראים ושלמים בשבעה מוקדים שונים ברחבי הארץ.

המערך המיוחד, שזכה לכינוי "שלהבת אש" מכוון כנגד ראשי התיבות של שבעת ענקי הקבלה, אשר תורתם מאירה את עיני ישראל בכל הדורות. השליחים יעתירו בעת ובעונה אחת על הציונים הקדושים, ויזכירו בפרטות את השמות הזקוקים לישועה, להצלחה בתורה וליראת שמיים טהורה:

ש - התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (מירון) ל - הגאון הקדוש בעל הלשם (הר הזיתים) ה - אור שבעת הימים בעל האור החיים הקדוש (הר הזיתים) ב - בניהו בן יהוידע (ביריה) ת - המקובל האלוקי רבי משה קורדוברו בעל התומר דבורה (צפת) א - רבינו האר"י הקדוש (צפת) ש - רבינו השמש, הרש"ש הקדוש (הר הזיתים).

רעדה אוחזת בלב למשמע שמות הצדיקים הללו, אשר כל אחד מהם הוא עולם ומלואו של תורת הנסתר וקדושה עליונה. החיבור של כולם יחד, ביום המסוגל הזה, יוצר כוח רוחני אדיר שנועד לפעול ישועות מעל לדרך הטבע.

במסגרת המעמד הנדיר, יצאה קריאת קודש מיוחדת ממעונו של הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון, ראש ישיבת "אל המקורות" ורבה של בני ברק. הרב, אשר ליבו פועם את מצוקת עמך בית ישראל, ביקש להעניק לתורמים מתנה רוחנית בעלת ערך סגולי עצום.

כל התורם סכום נכבד שיש בו ממש למגבית המיוחדת, יזכה לקבל לביתו את הספר הקדוש "רזיאל המלאך". ספר זה ידוע ומקובל מדורי דורות כסגולה בדוקה לשמירה, להגנה ולהצלחה בבית, ורבים נושעו בזכות החזקתו בביתם.

זוהי שותפות גורל עם אותן משפחות של אלמנות ויתומים המצפים לישועה, וכרטיס הכניסה שלכם אל תוך הרשימה שתונח על ציוני הקודש ברגע השיא של ימי השובבי"ם.

כאשר השליחים יעמדו שם, במירון, בצפת ובירושלים, והדמעות יזלגו על האבן הקרה, השמות שלכם יהיו שם. הכוח של "שלהבת אש" יעלה מעלה מעלה, ויבקע את הרקיעים עבורכם ועבור בני ביתכם.

אל תחמיצו את השעה. הדקות חולפות וימי השובבי"ם הולכים ומסתיימים. זה הזמן להבטיח את מקומכם בתפילה הנוראה הזו.

