כיכר השבת
"מידה כנגד מידה"

בכתב יד קדשו: ברכת הבית המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך

פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך פונה בקריאה לציבור להיות שותפים עם הקב"ה ולזכות לכל הברכות הכרוכות בכך | השותפים יזכו לישועות נפלאות בבחינת "מידה כנגד מידה", ויקבלו 'ברכת הבית' מיוחדת שכתב מרן בכתב יד קדשו - ובה עשר ברכות לשפע מיוחד במינו (חרדים)

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בכתב יד קדשו: ברכת הבית המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
בכתב יד קדשו: ברכת הבית המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך
בכתב יד קדשו: ברכת הבית המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בנוסח מיוחד של 'ברכת הבית' שכתב משה איש האלוקים, הגר"מ שטרנבוך, בעצם כתב ידו, הוא מרעיף על השותפים בבניין ישבתו הקדושה, ברכות מיוחדות במינן, באופן שלא נראה מעולם.

למען התורמים ניסח הגר"מ שטרנבוך 'ברכת הבית' ייחודית שתוענק לכל אחד מהשותפים, ובה מפורטות עשר ברכות שונות, ברוחניות ובגשמיות.

בנוסח הברכה המלא שכתב הגר"מ שטרנבוך נאמר: "בזכות היותכם שותפים בבניין בית ד' בישיבתנו הקדושה, תזכו במידה כנגד מידה מאת ד' שישתתף עמכם בביתכם לטובה".

בהמשך מפרט הגר"מ שטרנבוך את הברכות וכותב כי השותפים יזכו: "(1) ותראו ישועות גדולות (2) ויהא ביתכם מלא ברכת ד', (3) וישכון שלום בביתכם, (4) ותזכו לרוב נחת דקדושה מצאצאיכם, (5) מאריכות ימים ושנים בבריאות טובה, (6) עם פרנסה בריווח גדול (7) מתוך שלוות הנפש (8) והרחבת הדעת, (9) ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה, (10) אך טוב באהליכם כל הימים". בסיום הנוסח חותם מרן ביד קדשו, לאות ולעדות שהדברים נכתבו מתוך כוונה מלאה שיתקיימו בעז"ה בכל בית בו תהיה תלויה הברכה המיוחדת הזאת.

רבני הישיבה ומקורבי בית מרן מסבירים את פשר המהלך חסר התקדים שהגר"מ שטרנבוך נוקט בו: בימים אלו כשבונים את מבני הקבע של הישיבה הקדושה שבראשותו, אחרי שנים של טלטולים, מרן שש ושמח ומתרגש מאוד מכל התקדמות, ומשפיע מברכת קדשו לתורמים בלשונות מופלגים באופן שלא היה כמותו מעולם.

בוועד ידידי הישיבה, לאחר שהתעשתו מתדהמתם לנוכח הלשונות הנדירים שהגר"מ שטרנבוך הפליג בקדשו להרעיף על ראשי השותפים, פונים לציבור הרחב ומבהירים שמדובר בהזדמנות חסרת תקדים:

"אל תחמיצו- הכניסו לביתכם את ברכת ד' שישתתף עמכם בבית לטובה, בכל הברכות שפרט מרן שליט"א בכתב יד קדשו, עשר ברכות בכל התחומים, הכל מתחת הכותרת 'שישתתף הקב"ה עמכם לטובה בביתכם' בכתב יד קודש ובחותם של הגר"מ שטרנבוך, וכידוע לכל דבר מדבריו לא נופל ארצה, כל מילה היוצאת מפה קדשו מתקיימת במלואה כאשר ראינו בעינינו פעמים רבות מספור בשנים האחרונות".

בזכות תמיכתכם בבניין בית ד' בישיבתינו הקדושה, תזכו לרוב נחת דקדושה מצאצאיכם שילכו בעז"ה בדרכי אבות, אריכות ימים ושנים בבריאות טובה - עם פרנסה בריווח גדול - מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת - ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה.

לשותפות קבלת 'ברכת הבית' בכת"י של הגר"מ שטרנבוך הקליקו כאן>>>

הרב משה שטרנבוך
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