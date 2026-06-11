בלילה זה קורה! התפילה בעמוקה לזיווג עד לראש השנה!

אלפים רבים סובלים מהמתנה ארוכה עד ליום בו הם זוכים לשבור צלחת ולהתארס בשעה טובה ומוצלחת. מידי שנה, למרבה הצער, מספרם של מעוכבי הזיווג עולה, ועוד ועוד בחורים ונערות מצטרפים למעגל הזה, מעגל של מצפי הישועה, מתחנני הזיווג. קול שוועתם של מעוכבי השידוכים הגיעה עד לשולחנם של ראשי "קופת העיר" אשר יחד עם הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין החליטו לקיים מעמד תפילה נורא הוד אשר יקרע שערי שמים למאות ולאלפים.
להעברת שמות לזיווג הגון עד ראש השנה הקליקו כאן>>>
הלילה, יום ההילולא של התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל, יצפין עמוד הישועות הגאון ר' מרדכי שמואל אלדשטיין לציון הקדוש בעמוקה- לערוך את מעמד כופר הנפש והתרת קללות עבור תורמי קופת העיר , ולבקש על בחורי ונערות ישראל, המצפים לזיווגם- שמידה כנגד מידה בזכות הצדקה לכלות עניות בקופת העיר ובזכות מעמד התרת קללות וכופר נפש - יזכו להתארס עד ראש השנה תשפ"ז.
הרב, קבל מרשכבה"ג שר התורה מרן רבינו חיים קניבסקי זיע"א, כי בתרומה של 513 ש"ח, כמנין 'חתן -כלה' ובצירוף כופר נפש - הגימטריא של שם התורם+ זווג=22 ₪ - ניתן לפעול בעמוקה ישועה גדולה להתארס עד ראש השנה הבעל"ט!!!!
לאות ולעדות- עבור התורמים את הסכום שקבע מרן הגר"ח קניבסקי זיע"א- ובצירוף כופר נפש כמניין שמם- יחלק הרב באופן אישי לכל אחד- בקבוק יין- לאות ולעדות , לסימן טוב ולמזל טוב-שיזכו להודות לד' ולשתות לחיים בעת האירוסין שיתקיימו מכח המידה כנגד מידה והגזירת בית דין עד ראש השנה תשפ"ז.
אחר התפלה יחתום הרב על שטר השידוכים- בגזירת מלך שיזכו להתארס עד ראש השנה תשפ"ז
בשבוע הבא יחלק הרב לכל התורמים את הצלחת המיוחדת ואת שטר התנאים לאות ולעדות על הישועה הקרובה.
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