בלילה זה קורה! התפילה בעמוקה לזיווג עד לראש השנה!

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אלפים רבים סובלים מהמתנה ארוכה עד ליום בו הם זוכים לשבור צלחת ולהתארס בשעה טובה ומוצלחת. מידי שנה, למרבה הצער, מספרם של מעוכבי הזיווג עולה, ועוד ועוד בחורים ונערות מצטרפים למעגל הזה, מעגל של מצפי הישועה, מתחנני הזיווג. קול שוועתם של מעוכבי השידוכים הגיעה עד לשולחנם של ראשי "קופת העיר" אשר יחד עם הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין החליטו לקיים מעמד תפילה נורא הוד אשר יקרע שערי שמים למאות ולאלפים.