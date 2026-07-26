עונת החתונות כבר נמצאת בשיאה, עשרות חתונות מתקיימות מדי ערב בכל הריכוזים החרדיים, ומדי יום מוקמים עוד ועוד בתים בישראל.

אבל בדיקה שערכה 'קופת העיר' לאחר ריכוז כלל הבקשות שהופנו אל פתח התברר כי בין המתחתנים בחודש אב, יש לא פחות מ-93 יתומים ויתומות!

הקופה נוהגת לתת מענק מיוחד לכל יתום ויתומה המתחתנים, לאחר שהבקשה נבדקת ונמצא שהם זכאים לתמיכה – אבל המספר גדול מדי, 93 חתונות, שכל אחת מהן היא יקרה מאוד בפני עצמה מטבע, הדברים, שהרי חתונה כוללת כל כך הרבה הוצאות, ערב החתונה עצמו וכלל ההוצאות הנלוות רכישת הנדוניה, הביגוד ההנעלה, חליפת החתונה, שמלת הכלה ועוד ועוד.

הנותנים המשמעותיים הונחו על שולחנו של ראש הישיבה, הגרמ"ה הירש, הנושא על כתפיו עול כבד של התעסקות בצורכי ציבור, לצד הרבצת התורה בישיבת סלבודקא כאשר הרגל מימים ימימה.

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הגרמ"ה הירש נחרד למול המספרים והצורך הדחוף לגייס סכומי כסף משמעותיים כדי לסייע להם, ברור מאליו.

לעזרה ל-93 חתנים וכלות הקליקו כאן>>>

"היתומים והיתומות הללו צריכים להתחתן כמו כל אחד אחר", מסבירים ב'קופת העיר', "אבל היכולות שלהם נמוכות יותר. הם מתחילים את המסע לחתונה עם הרבה פחות כסף בארנק או בחשבון הבנק שלהם.

בעקבות כך כינס הגרמ"ה הירש ישיבת חירום בביתו, על מנת לגבש דרכי פעולה לגיוס הסכום הנדרש, כדי שתהיה תמיכה של ממש לכל אחד ואחת מהיתומים והיתומות הללו, שמקימים בימים אלו את בתיהם.

ראש הישיבה, ניסח בכתב ידו בקשה מיוחדת, ולאחר מכן הקריא אותה אל מול המצלמה, בפנותו לציבור הרחב: "התורמים סך 930 שקלים עבור 93 יתומים ואלו שבבחינת יתומים, הנישאים בחודש אב תשפ"ו, ושומרים את היתומים מבושה וכלימה וצער יזכו במידה כנגד מידה להנצל גם הם בימי בין הזמנים מכל צרה ופגע".

עוד מוסיף ראש הישיבה "בסייעתא דשמיא בתחילת חודש אלול נעתיר על כל התורמים שנענו לבקשתנו להצלחה מופלגה בזמן אלול הבא עלינו לטובה ברוחניות ובגשמיות".

זה הזמן להיעתר לבקשתו של הגרמ"ה הירש, לפתוח את הלב ולסייע לו בפרויקט הגדול שנטל על כתפיו, לגייס את המימון הדרוש לצורך מתן תמיכה נכבדה לכל אחד ואחת מהיתומים והיתומות המתחתנים בימים אלו ממש.

בואו נסייע לגרמ"ה הירש לעמוד ביעד שקיבל על עצמו, ונזכה בברכה המופלאה שבירך את כל התורמים בהצלחה מופלגה ובמיוחד בימי בין הזמנים, וכן בכך שהגרמ"ה הירש יתפלל עלינו להצלחה מיוחדת במינה בזמן 'אלול' הבא עלינו לטובה.

לעזרה ל-93 חתנים וכלות הקליקו כאן>>>