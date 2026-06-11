להושיט את היד ולקחת-  ברכת הבית של מרן הגר"מ שטרנבוך!

התרגשות חסרת תקדים ודרמה של ממש נרשמות בעולם התורה בימים אלו, עם חשיפת מכתבו הנדיר של רבינו הגר"מ שטרנבוך.

לאחר תקופה ארוכה של נדודים וקשיים בהם הייתה שרויה הישיבה, עומד כעת מוסד התורה בפני ציון דרך היסטורי של התבססות במבני קבע משלו. המאורע הגדול עורר הדים רבים, אך מה שהפך את השמחה לאירוע יוצא דופן הוא צעדו הנדיר של הרב, אשר מתוך גודל השעה החליט להעניק מתנת נצח אישית לכל מי שיושיט את ידו ויסייע בהקמת המשכן.

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מקורביו מציינים כי מדובר בהזדמנות שטרם נראתה כמותה, שבה ברכה כה מפורטת ונדירה מונחת ממש בהישג יד עבור כל בית יהודי. הרב ישב וניסח בעצמו, בכתב יד קדשו, נוסח מיוחד של 'ברכת הבית' המיועד אך ורק לשותפים בהקמת הבניין.

במכתבו הוא מגלה כי הפעולה פועלת בבחינת מידה כנגד מידה, וכותב בלשון קדשו: "בזכות היותכם שותפים בבניין בית ד' בישיבתנו הקדושה - תזכו במידה כנגד מידה מאת ד' שישתתף עמכם בביתכם לטובה".

הדרמה האמיתית טמונה בהמשך המכתב, שבו פורט פוסק הדור לא פחות מעשר ברכות מפורשות המקיפות את כל צורכי האדם, ומבטיח אותן באופן ברור לכל מסייע: "ותראו ישועות גדולות ויהא ביתכם מלא ברכת ד' - וישכון שלום בביתכם - ותזכו לרוב נחת דקדושה מצאצאיכם - אריכות ימים ושנים - בבריאות טובה - עם פרנסה בריווח גדול - מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת - ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה - אך טוב באהליכם כל הימים. בברכה לכל השותפין".

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בוועד ידידי הישיבה מציינים כי הבשורה על שטר הברכה הנדיר עשתה לה כנפיים, ורבים מבקשים לזכות להכניס את ההבטחה הנדירה לביתם. הנהלת הישיבה קבעה מסלולי השתתפות נגישים, כדי לאפשר לכל אחד לאמץ את הברכה לחיקו בפשטות. במסלול המרכזי, תרומה של שישים שקלים למשך שלושים חודשים, מקנה את עשר הברכות ושטר הברכה.

נציגי הוועד מסכמים כי מדובר בשעת כושר היסטורית שבה הבטחותיו המפורשות של מרן ניתנות להשגה בקלות, וכל שנותר הוא להושיט יד, להשתתף בבניין בית ד', ולקחת את הברכה הביתה.

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