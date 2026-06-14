חודש סיוון מביא עמו שמחות רבות, אך עבור מאה ואחד חתנים וכלות יתומים, ההכנות לחופה מלוות בקושי כלכלי מהותי ובהיעדר משענת הורית. הנתון המטלטל נחשף מתוך רשימה מיוחדת שגיבשו רבני 'קופת העיר', לאחר שורה של פניות דחופות שהתקבלו לאחרונה בבקשה לסייע לאותם יתומים לעמוד בהוצאות הנישואין.

עם הצטברות המקרים, פנו ראשי הקופה אל ראש הישיבה הגר"ש שטיינמן והציגו בפניו את המספרים המלאים: לא פחות מ-101 יתומים ויתומות מתחתנים בימים אלו. לאור המצוקה, נענה מרן שליט"א לבקשה ופרש את חסותו המלאה על קרן התמיכה הייעודית שהוקמה למטרה זו. בימים האחרונים של חודש סיוון, יוצאת קריאה מחודשת לציבור לבוא ולקחת חלק בחתונות הללו, שרובן כבר התקיימו, ועדיין יש צורך דחוף בכיסוי ההוצאות כדי לאפשר לחתנים והכלות היתומים, להתחיל את חייהם ברגל ימין בעז"ה.

בהנהלת 'קופת העיר' מציינים כי הרשימה מורכבת ממקרים מורכבים במיוחד. מדובר בין היתר בצעירים שאיבדו את הוריהם בטרגדיות פתאומיות וקשות, במשפחות ברוכות ילדים המנוהלות לבדן על ידי אמהות אלמנות, ובחלק מן המקרים מדובר בזוגות שבהם גם החתן וגם הכלה נותרו יתומים. כל פניה נבחנה לגופה על ידי רבנים ומורי הוראה, אשר פסקו באופן חד משמעי כי המבקשים עומדים בכל הקריטריונים לקבלת תמיכה מקופה ציבורית כדי שיוכלו להתחתן בכבוד.

מלבד הכאב העמוק שבחסרון ההורים ביום החופה, נאלצים היתומים להתמודד עם מציאות שבה אין מי שיישא בהוצאות הבסיסיות והשוטפות של הקמת הבית. בהנהלת הקופה הדגישו את החשיבות העצומה שבסיוע לנישואי יתומים, והזכירו את דברי הגמרא במסכת כתובות הקובעת כי המסייע לנישואי יתום ויתומה נחשב כמי ש"עושה צדקה בכל עת".

במטרה להביא מזור לכלל המקרים שעל השולחן, יצא הגר"ש שטיינמן בקריאה לציבור להשתתף בקרן באמצעות תרומה של עשרה שקלים עבור כל חתן וכלה. למענם של התורמים את הסכום המצטבר בסך 1,010 שקלים, פרסם מרן שליט"א מכתב בכתב ידו ובו ברכה הברורה והחתוכה: "אלו שיתרמו סך 1010 ₪, ל-101 יתומים שמתחתנים בחודש סיון, בטוחנו שד' ימלא משאלות לבם לטובה, הן ברוחניות והן בגשמיות ומה שיבקשו - תקובל תפילתם ברצון!".

לסיוע דחוף ל101 החתנים והכלות הנישאים החודש הקליקו כאן>>>