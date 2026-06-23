זעקת היתום: החתן שלא זוכר את אביו, נכנס לחופה בלי כלום

זעקה דחופה לעזרה מגיעה מלב שבור של חתן, יתום צעיר מגיל שנתיים בלבד, שאינו נושא עמו שום זיכרון מאביו שנפטר לפני עשרים שנה לאחר מחלה קשה וממושכת. מאז פטירת האב, נותרה המשפחה פצועה וכואבת, כאשר האם האלמנה, המתמודדת בעצמה עם בעיות בריאותיות מורכבות, נאלצה לגייס את שארית כוחותיה הדלים כדי לגדל את שלושת יתומיה לבדה.

היא נשאה את העול הכבד על כתפיה השבורות, ובחסדי שמים הצליחה להוביל לחופה את שתי בנותיה הגדולות. כעת, כשהגיע תורו של הבן הצעיר, נותרה האם תשושה, חולה ובחוסר כל, ללא שום יכולת כלכלית להעניק לבנה את המינימום הנדרש להקמת בית בישראל.

החתן הצעיר לא נתן לקשיים להכניע אותו, ותחת זאת שקע בעולמה של תורה. הוא גדל והתפתח בכוחות עצמו לתלמיד חכם עצום, השוקד על תלמודו ברוממות רוח ובשקידה יוצאת דופן. מקורב למשפחה, איש חסד מוכר מהעיר בני ברק המלווה ומסייע לאלמנה וליתומיה לאורך השנים, מתאר כי מדובר בבחור מקהילות עדות המזרח שעשה דרך מעוררת השראה, והפך ללמדן ששמו הולך לפניו, דמות שמקרינה אור ותורה על סביבתה למרות החושך הפיזי והכלכלי ששרר בביתו מאז ומעולם.

החתן הבודד זקוק לעזרתנו הדחופה! תורמים עכשיו >>>

מעלותיו התרומיות של הבחור לא נעלמו מעיניהם של גדולי ומאורי הדור, שליוו אותו מקרוב לאורך השלבים השונים של חייו. קשר מיוחד במינו נרקם בין החתן לבין הגאון רבי שמעון גלאי, אשר זיהה את הפוטנציאל הרוחני העצום הטמון בילד היתום כבר בהיותו בן עשר, ואף למד עמו בחברותא קבועה באותם ימים קשים.

הבחור אף מקורב מאוד באופן אישי למשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר מעניק לו תמיכה רבה ומסייע לו לאורך הדרך.

כעת, לקראת יום חתונתו, הגיעו מים עד נפש. האם האלמנה נמצאת במצב בריאותי ונפשי רעוע, מבודדת ומחוסרת אמצעים, בבחינת "אין לה גואל" שיעמוד לימינה בשעה גורלית זו, והיא זקוקה באופן מיידי ועקרוני לעזרת הציבור הרחב כדי לזכות להוביל את בנה היתום אל החופה בכבוד.

לנוכח המצב החירום הרפואי והכלכלי של המשפחה, יוצא הגאון הגדול רבי שמעון גלאי בפנייה נרגשת ויוצאת דופן: "באנו לבקש מעומקא דליבא שכל מי שיכול לעזור שהיתום היקר הזה יזכה להיכנס לחופה. כל אחד יודע את הקשיים, במיוחד שהאלמנה צריכה לשאת על עצמה את העול. זכות גדולה מאוד על כל אחד מאיתנו להשתתף בסכומים הגונים".

"זכות המצווה הגדולה הזאת, תעמוד בעזרת השם לכל התומכים והמסייעים, כמו שהם משמחים לב אלמנה ויתומים – הקדוש ברוך הוא מבטיח 'אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלך'. אנחנו מברכים את כל התומכים והמסייעים שיזכו כולם לכל הישועות, פרנסה טובה, נחת מהילדים, בריאות ואריכות ימים ושנים. השם ימלא משאלות ליבכם לטובה ולברכה".

החתן הבודד זקוק לעזרתנו הדחופה! תורמים עכשיו >>>