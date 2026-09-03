מציאות ברורה ומוכחת: "לא יהיו חולים בביתו!"

יחד עם התמיכה הגדולה, הקרן נושאת עמה גם את ההבטחה המפורשת של הגר"ח קניבסקי זצוק"ל.

רבי יצחק זילברשטיין מעיד:

"כל התורם לקרן - מידה כנגד מידה, לא יהיו חולים בביתו."

דברי הגר"ח קניבסקי זצוק"ל שרירים וקיימים גם לאחר הסתלקותו, ואף ביתר שאת.

"וכל מי שעיניו בראשו, יטול סניגוריה זו של תרומה לקרן 'והסירותי', כי היא מציאות ברורה ומוכחת שכל התורם לחולים - לא יהיו חולים בביתו!"

המרימים תרומה קבועה לקרן מקבלים:

1. תפילה חודשית מיוחדת

בכל ערב ראש חודש עולה שליח קופת העיר לציון הקדוש של הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, ומתפלל במיוחד על תורמי הקרן.

שמות התורמים נמסרים גם ל-120 גדולי וצדיקי הדור, המעתירים עליהם שתתקיים בהם הברכה - ולא יהיו חולים בביתם.

2. שטר קדוש ביד התורמים

התורמים הקבועים לקרן מקבלים שטר מיוחד עם כתב יד קדשו של הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, עדות חיה לגזירת הצדיק ותזכורת מתמדת לברכה שמלווה את הבית כולו.

3. ישועות והגנה לכל הבית

גם המצפים לזיווגם נכללים בכלל הברכה, כי הם נחשבים "פלג גופא".

רבים ראו ישועות גדולות בזכות ההצטרפות לקרן - ברפואה, בזיווג, בפרנסה ובהגנה על כל בני המשפחה.

הצטרפו עכשיו!

זוהי ההזדמנות להיות שותפים במצווה עצומה של עזרה לחולים, ולזכות בו בזמן בברכת הצדיק שהבטיח:

כל התורם - לא יהיו חולים בביתו

לא יהיו חולים בביתו >