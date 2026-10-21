הגר"י קולדצקי: "הקדוש ברוך הוא ישלם לו בכפל כפליים"

הקריאה של הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, לא נותרה בלי מענה. רבים פתחו את ליבם לחתן היתום מאב שזכה להתארס, וב"קופת העיר" כבר גויסה עבורו עזרה של ממש.

אלא שהרב קולדצקי אינו רגוע. הסיוע שנאסף עד כה אינו מספיק, וכל עוד עניינו של החתן לא הוסדר, הדבר ממש מדיר שינה מעיניו. משום כך הוא שב ופונה לציבור ומבקש מכל מי שיכול לבוא לעזרתו ולסייע.

את החתן הציג הרב בקריאתו במשפט פשוט: "נמצא איתנו חתן יתום מאבא, שברוך השם זכה עכשיו להתארס ועומד להתחתן בעזרת השם". ומיד אחר כך תיאר את מצבו: "וכפשוטו, לרש אין כל!".

הקושי של חתן יתום מתחיל עוד לפני ההוצאות עצמן, בשאלה מי יישא בהן. הרב קולדצקי ענה עליה בדרכו: "בלי אבא, הקדוש ברוך הוא הוא אבא שלו, וכמובן יש הרבה הוצאות". מבחינה מעשית, כל אחת מההוצאות הללו מונחת עכשיו על כתפי הציבור.

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בקריאתו הזכיר הרב כי מדובר בצדקה שההלכה מעמידה בראש: "הצדקה המעולה ביותר בהלכות צדקה היא להשיא יתומים ולהשיא עניים, גם יתום וגם עני. מצווה גדולה לבנות בית בישראל, שיזכה לבנות בית נאמן, דורות ישרים מבורכים".

ולמי שייטול חלק פירט הרב את החשבון עד הסוף: "כל מי שיעזור להשיא את החתן הזה בתרומה הגונה, אז האבא, הקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים, הוא ישלם לו בכפל כפליים, מידה טובה מרובה, כפול חמש מאות".

החתן עומד בפתח החופה, והרב קולדצקי ממתין לבשורה שעניינו סודר. מי שיצטרף עכשיו יסייע לסגור את הפער, ובעזרת ה' יזכה לכל הברכות שבתורה.

משתתפים בשמחת החתן היתום בסך 420 שקלים באמצעות "קופת העיר", קרן מספר 5796.

עזרו עכשיו לחתן יתום וקבלו בכפל כפליים >>