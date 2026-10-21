מחר זה קורה: הרבנית קולדצקי תקיף את קבר רחל בחוט אדום

מחר, ביום חמישי, י"א בחשוון תשפ"ז, יום ההילולא של רחל אמנו, תפקוד הרבנית קולדצקי את קבר רחל ותעתיר בתפילה ובדמע עבור עם ישראל ועבור תורמי "קופת העיר".

הגר"ח קניבסקי זצוק"ל נתן לה את כוח הברכה והורה לה לברך את נשות ישראל באהבה, כממלאת מקומה של אמה, הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה.

כבתו של הגר"ח קניבסקי וכנכדתם של גדולי וצדיקי הדורות, הרבנית מרכזת את כוח תפילתה למען נשות ישראל, ובאופן מיוחד למען תורמי "קופת העיר", הקופה שייסד אביה וליווה במשך שנים.

במהלך המעמד תקיף הרבנית את מצבת רחל אמנו בחוט אדום שבע פעמים, כסגולה הידועה בשם הרה"ק בעל ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר זיע"א. לאחר מכן נוהגים ללבוש את החוט סביב היד או הצוואר.

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בספר "הקטן והלכותיו" מובאת עדותו של הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל על סגולת החוט מקבר רחל לחולה ולישועה. הרב לוי פריינד מוסיף כי מאחר שרחל אמנו נצטערה בלידת בנים, הסגולה קשורה גם לשמירתם ולגידולם של הילדים.

בעודה מקיפה את הקבר בחוט תברך הרבנית את המשתמשים בו שיזכו לשפע ברכה והצלחה, פרנסה, רפואה וישועה. את החוט תעביר לידי "קופת העיר", כדי שיימסר לתורמים ויסייע בגיוס צדקה למשפחות נזקקות ולתלמידי חכמים עניים.

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