ההרוג בתאונת הדרכים: האברך הצעיר שהפיץ יהדות בתל אביב

פרטים נוספים מתבררים על דמותו של האברך הצעיר, הרב אליה ארוך ז"ל, שנהרג בתאונת הדרכים הקטלנית בדרך בן צבי בתל אביב. מתברר כי המנוח, אברך כולל צדיק, לא הסתפק בלימודו שלו: לאחר נישואיו השתקע בתל אביב, ושם פעל להפצת תורה בשיעורים שהתקיימו ללא כל מטרת רווח.

התאונה אירעה בשעה אחת בלילה. הרב אליה ז"ל יצא לתדלק את רכבו, ובפנייה שלפני תחנת הדלק התנגש הרכב בעמוד. צוותי 'איחוד הצלה', 'הצלה' ומד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה והחלו בפעולות החייאה.

"מדובר ברכב שהתנגש בעמוד", מסר אברהם אלדר, חובש 'איחוד הצלה'. "הענקנו לנהג הרכב סיוע רפואי ראשוני וביצענו בו פעולות החייאה בזירה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש". בבית החולים וולפסון בחולון נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

עוד באותו יום הובא למנוחות בבית העלמין באלעד, עיר מגורי הוריו, הרב יוסף ארוך ומרת קרן.

בתל אביב התגוררה המשפחה בסמוך לסבא, ר' דוד היל, ויחד הפעילו שיעורי תורה ללא כל תמורה. הלימוד בכולל והשיעורים בעיר היו עיקר עולמו של הרב אליה ז"ל, וסביבם נבנו חיי המשפחה הצעירה.

בשעה שהתרחשה התאונה ישנה אשתו בביתם. כשהגיעו שוטרים ודפקו על הדלת, סברה בתחילה כי באו לעצור את בעלה כ'עריק'. רק אז התברר לה כי נהרג.

המנוח הותיר אחריו את רעייתו ושלושה ילדים קטנים: בת חמש, בת שלוש ותינוק בן עשרה חודשים.

כעת ניצבת האלמנה מול מציאות קשה במיוחד. בלי בעלה אין לה סיבה ואין לה יכולת להמשיך ולהתגורר בתל אביב, אך למשפחה אין דירה משלה, ואין בידיה כסף לדירה. כמנהלת חשבונות שכירה, נופל עליה כעת לבדה כל עול הבית: הפרנסה, גידול שלושת הילדים ומציאת מקום חדש לגור בו.

נוכח המצב, הציבור נקרא להתגייס לעזרת האלמנה ושלושת היתומים, כדי לאפשר להם קורת גג ופתח לחיים חדשים, אחרי שעולמם חרב עליהם בלילה אחד.

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