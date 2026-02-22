בפרק מיוחד ויוצא דופן של הפודקאסט "אח'באר כיכר", מארח העיתונאי משה אריה לשיחה יוצאת דופן בעברית את דור שחר - מי שנולד כפלסטיני בלב חאן יונס, גדל כשכן קרוב של מנהיגי חמאס יחיא ומוחמד סינוואר, ועבר מסע חיים בלתי יאומן שהוביל אותו עד לגיור מלא ולחלק בלתי נפרד מהעם היהודי.

במהלך הריאיון, חושף שחר את המציאות הבלתי נתפסת של הילדות בעזה. הוא מתאר כיצד מערכת החינוך והמשפחה מטמיעות שנאה יוקדת מהרגע הראשון: "בבית הספר לימדו אותנו שהיהודים הם רוצחי ילדים, ושכדי להחזיר את האדמה – המצווה הכי גדולה היא לרצוח אותם".

"ראיתי חייל עם תפילין והנשמה שלי רעדה"

דור נזכר ברגעים הקטנים שסדקו את חומת השנאה בילדותו – הסוכריות שקיבל מחיילי צה"ל והניגוד המוחלט בין ה"מפלצות" שתיארו לו לבין טוב הלב שפגש בשטח. "ראיתי חייל עם חבל על היד ועל הראש, לא ידעתי אז שאלו תפילין, אבל הרגשתי משהו בתוך הנשמה", הוא מספר בהתרגשות.

אזהרה לציבור: "זו מלחמת דת"

לאור אירועי ה-7 באוקטובר, דור שחר לא חוסך בביקורת ומתריע מפני שאננות. כמי שמכיר את המנטליות העזתית מבפנים, הוא קובע נחרצות: "הם מקדשים את המוות. מי שרצח יהודי נחשב לקדוש. הוכח שאין חפים מפשע בעזה – ב-99% מהבתים יש מחבל או תמיכה בטרור. הבעיה היא לא רק חמאס, אלא האידיאולוגיה כולה".

בסיום השיחה, דור שחר, שכתב את ספרו "מחאן יונס לתל אביב", מעביר מסר של אחדות ואהבת חינם לעם ישראל: "המחבל לא שואל אם אתה ימני או שמאלי כשהוא בא לרצוח. הניצחון שלנו הוא רק ביחד".

הפודקאסט המלא, הפעם בשפה העברית, כעת בכיכר השבת'.