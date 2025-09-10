חודש אלול מעורר אצל רבים תחושות כבדות: לחץ, חרדה ולעיתים אפילו רצון שהזמן הזה פשוט יעבור. אבל האם זה באמת מהות החודש? או שאפשר לחיות את אלול ו'הימים הנוראים' באופן אחר לגמרי?

כאן נכנסות לתמונה שלוש מהפכות ששינו את פני היהדות. שלושה צדיקים אדירים שהניחו יסודות חדשים לחיים היהודיים: הבעש"ט, בעל התניא, והרבי מליובאוויטש. כל אחד מהם בזמנו האיר פן אחר, וביחד נהייתה החסידות לכוח מהפכני שמחיה את הנשמה היהודית עד היום.

הבעש"ט – גילה שהקב"ה נוכח בכל פרט של המציאות, ושאפשר לעבוד אותו בכל רגע ובכל מצב.

בעל התניא – הראה כיצד לחדור אל תוך הנפש, להתמודד עם המאבקים והקשיים, ולגלות את הנשמה הפנימית.

והרבי – חיבר את שתי הגישות למהפכה שלישית, גלובלית, שמאירה לא רק את חיי הפרט אלא את העם כולו ואת העולם.

בשיעור מרתק לרגל ח"י אלול – יום הולדתם של הבעש"ט ובעל התניא – המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פורש את הסיפור המלא: מהי חסידות באמת, למה קיום היום צמא כה גדול אליה, ואיך היא יכולה לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את חודש אלול ואת החיים היהודיים בכלל.