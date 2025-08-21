למה הקב"ה נותן קשיים? התשובה תפתיע אתכם 

האם גם אתם מוצאים את עצמכם מאשימים אחרים כשקשה לכם? ההורים לא חינכו נכון, הבוס לא מעריך, החיים לא הוגנים.

בשיעור מרתק זה לפרשת ראה, נגלה את האמת המפתיעה: הקושי הוא בעצם המתנה הכי גדולה שהקב"ה נותן לנו.

נלמד מהסיפור על אלישע בן אבויה שנפל כי תמיד חיפש את מי להאשים ונשאר תקוע כל חייו; לעומת דוד המלך שאמר מילה אחת: "חטאתי" - וזכה להישאר מלך.

למה כשאתם מאשימים אחרים, אתם מוסרים את מפתחות החיים שלכם?

איך להפוך מקורבן למלך על החיים שלכם?

למה בלי קושי והתמודדות היינו רובוטים מתוכנתים?

והכלי הפשוט שהפך את דוד למלך ושאול איבד בגללו.