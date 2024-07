הימים הם טרם הקמת המדינה ודוד בן גוריון ראש הסוכנות היהודית דאז סוגר קצוות אחרונות לקראת בקשת המלצה חשובה, אולי החשובה ביותר בתולדות היושב היהודי המתחדש. המטרה לקבל סופסוף את המלצתה של ועדת אונסקו"פ מטעם האו"ם שתכריז בבוא העת על תוכנית החלוקה על השטח שמין הים ועד לירדן.

ר' י"מ לוין והרב מימון בישיבה ראשונה של הממשלה הראשונה של מדינת ישראל ( צילום: ארכיון המדינה, אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית Israel State Archives, Meitar Collection, The Pritzker Family National Photography Collection, The National Library of Israel )