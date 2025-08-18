"אלטלנה" עולה בלהבות ליד חופי תל אביב

77 שנה לאחר שהוטבעה, הממשלה בישראל מגלה עניין מחודש באיתור האונייה ההיסטורית "אלטלנה". שר המורשת, עמיחי אליהו, חשף לאחרונה בישיבת ממשלה כי משרדו בוחן דרכים לאתר את האונייה שהופגזה והוטבעה מול חופי תל אביב ביוני 1948. שר המשפטים, יריב לוין, הביע תמיכה במהלך, וציין כי יש להפוך את "אלטלנה" למונומנט וסמל לגבורה של הרוויזיוניסטים.

השר אליהו הוסיף כי נעשים מאמצים בכיוון זה, וכי בינתיים יש להביא את "התותח הקדוש" כינוי לתותח שהפגיז את האונייה, לבית מנחם בגין, "שיהיה סמל לאדם שמנע מלחמת אחים". "אלטלנה" הייתה אוניית אצ"ל שנרכשה ב-1947 והופגזה על ידי צה"ל מול חופי תל אביב ביוני 1948, ("אלטלנה", שמשמעותו "נדנדה" באיטלקית, היה שם העט של זאב ז'בוטינסקי) במהלך ההפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות. האונייה נשאה על סיפונה כ-900 עולים חדשים ומלאי נשק ותחמושת רבים, שנועד לסייע למאמץ המלחמתי של המדינה הצעירה. הפגזתה אירעה עקב חילוקי דעות עמוקים בין הנהגת המדינה הזמנית לאצ"ל בנוגע לחלוקת הנשק שעל סיפונה ועל סמכות הממשלה על כלל הכוחות הצבאיים. האירוע, שכונה "פרשת אלטלנה", הסתיים במותם של 16 לוחמי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל, ובפירוק האצ"ל ואינטגרציה של אנשיו לתוך צה"ל. הפרשה סימלה את כינון הריבונות המדינית והצבאית הבלעדית של ממשלת ישראל.

התותח (הקדוש) שהטביע את האלטלנה, כפי שמוצג במחנה דיין ( צילום: מאת Zarmi.as - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100096565 )

נושא החיפושים אחר האונייה עלה לכותרות גם בשנת 2019, כאשר מנכ"ל מרכז מורשת בגין ורשות העתיקות הודיעו על כוונתם לחפש אחר שרידי אוניית הנשק בעומק הים.

נכון לדצמבר 2023, רוני שדה, ראש האגף למיפוי ימי, ציין כי על בסיס יומני דייגים וסריקות סונאר, זוהו נקודות שבהן סביר להניח שנמצא גוף ה"אלטלנה". עם זאת, נדרשת אונייה ייעודית שתפעיל רובוט עם מצלמות כדי לרדת לעומק של 300–400 מטרים, והסכום שהועבר לכך טרם הספיק. קובי שרביט, מנהל היחידה לארכאולוגיה ימית ברשות העתיקות, הדגיש כי הזמן פועל לרעתם בשל התפרקות הברזל, אך מדובר בחלק מהמורשת של מדינת ישראל, לטוב ולרע.