בביקור ביחידת חרדים במג"ב

נתניהו לשוטרים החרדים: "אין ניגוד בין תורה לשירות, אתם מבטיחים את נצח ישראל״

ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר בפלוגת הלוחמים החרדים ״אבנט״ במג״ב | נתניהו: ״אין ניגוד בין תורה לשירות. אתם עושים מצוות קודש - להבטיח את נצח ישראל״ (חדשות)

נתניהו במהלך ביקורו בפלוגה החרדית (צילום: עומר מירון/ לע״מ.)

ראש הממשלה ביקר היום (חמישי) בפלוגת הלוחמים ה ״אבנט״ במשמר הגבול, יחד עם השר לביטחון לאומי, בן גביר, מפכ״ל המשטרה, דני לוי ומפקד משמר הגבול, בריק יצחק.

נתניהו קיבל סקירה ממפקד מג״ב עוטף ירושלים, על הפעילות בגזרה, וכן על הפלוגה החרדית שמשלבת בין לוחמה לבין שמירה על אורח החיים החרדי.

בהמשך, ראש הממשלה קיים שיח עם הלוחמים והתרשם מהמוטיבציה הגבוהה לשירות, מההכשרה הקפדנית שעברו ומההישגים המבצעיים בשטח.

נתניהו אמר במקום: ״אנחנו במאבק על הקיום שלנו. על הקיום של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל. זה מאבק שלא נפסק. אנחנו נחלנו ניצחונות, ונצטרך להמשיך להחזיק בחרב דוד כדי להתקיים פה. אנחנו צריכים גם את המורשת שלנו, אבל גם את החרב ביד, כי אנחנו נלחמים מול אלה שבאים עלינו לכלותנו".

לדבריו: "ההתגייסות שלכם היא התגייסות של דורות. דורות של יהודים לחמו כאן בארץ הזאת. גורשנו מכאן, חזרנו לכאן, ואנחנו נחזיק בארץ הזאת רק אם נוכל להילחם עליה. וגם על האמונה שלנו, על המהות שלנו, על התודעה שלנו ועל הזהות שלנו".

רה"מ הוסיף והרחיב: "אני שמח מאוד לשמוע שאתם מוצאים כאן את היכולת לנהל אורח חיים חרדי, דתי, זה מאוד חשוב, זו כל הכוונה. הכוונה היא להמשיך להחזיק גם סיף אבל גם תורה. זה חשוב לנו מאוד. זה חשוב לי לראות אתכם ואני שמח לשמוע שאתם רוצים עוד; עוד אמצעים, אתם רוצים להתקדם, אתם רוצים לתרום להגנת מדינת ישראל, להגנת ארץ ישראל, להגנת הבית. יש פה אנשים שממש מגנים על הבית. אני מאוד מעריך את זה".

"אני גם שמתי לב שאתם באים מכל חלקי הארץ, וזה גם סימן להמשך. אתם בעצם חוד החנית עכשיו. אנחנו רוצים להרחיב את זה. להוסיף עוד כוחות ולהביא את החברים שלכם" לדברי רה"מ: "אנחנו בתהליך של שינוי מאוד חשוב להראות את התרומה הגדולה של כל חלקי החברה, אבל אתם מבחינתי פורצי דרך".

כשהוא מסיים: "חשוב להבין - אין ניגוד בין תורה לשירות. אנחנו דואגים לבטל את הניגוד הזה, ואתם בעצם דואגים לעשות את זה. אתם פה עושים מצוות קודש - והמצווה היא להבטיח את נצח ישראל״.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר במקום: ״אתם הלוחמים הראשונים ביחידה שהקמנו במשמר הגבול עבור הציבור החרדי – חלוצים לפני המחנה, ובעזרת השם יבואו עוד רבים אחריכם. ככה משלבים באמת חרדים בזרועות הביטחון שלנו, בלי ניסיון לייצר קיטוב ושנאה, ובגיבוי מלא ממני ומסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל".

לדבריו: "אם מחבל מאיים לפגוע בכם – חסלו אותו. אם הדילמה היא בין חייכם לחיי טרוריסט – החיים שלכם קודמים תמיד. אתם לוקחים חלק במשימה היסטורית שענקי הדורות מילאו, בהגנה ובמלחמה על ארצנו״.

נתניהו במהלך ביקורו בפלוגה החרדית (צילום: - עמוס בן גרשום/ לע״מ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (74%)

לא (26%)

