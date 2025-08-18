השר מאיר פרוש ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

השר לשעבר מאיר פרוש, ענה היום (שני) לשאלות שהגיעו ללשכתו - באוהל החמאה מחוץ למשרדיה של היועמ"שית בירושלים, והתייחס לכישלון הפוליטקאים החרדים באי העברת חוק הגיוס, מי אשם בכך, ומדוע החרדים לא עוזבים את גוש הימין? - ההקלטות המלאות נחשפות ב'כיכר השבת'.

בתחילה נשאל פרוש: "אתה לא חושב שנכשלתם, בכל הנוגע להעברת 'חוק הגיוס'? "קודם כל זה לא חוק גיוס, זה חוק להסדרת מעמד בני הישיבות". פרוש הוסיף והתייחס לכשלון החרדי להעברת חוק הגיוס: "אני כשלעצמי, אם אני אעמוד בפני בית דין של מעלה, יש לי מה לענות מה עשיתי ומה חשבתי שצריך לעשות, לא תמיד איש ציבור יכול לעשות כל מה שהוא חושב, כי יש לזה השלכות רחבות מאוד. אבל אם זה היה מתנהל אחרת, אולי היינו במצב אחר". השר לשעבר המשיך והתייחס למצב הנוכחי בו תלמידי ישיבות נעצרים בעוון לימוד תורה: "כרגע זה לא הזמן לדבר על מה היה, איך היה, מי אשם, ומה עשו. אני מקווה מאוד שעכשיו, אם נהיה כולנו מלוכדים במאבק הקשה שיש לנו עכשיו, למרות שבידי אדם אני לא רואה איך יש לזה פתרון, אבל אם נעמוד כולנו נחושים ונדע לא להיכנע ולא חלילה למצמץ, אז אולי יוכל לצאת מזה דבר טוב".

הקלטות ח"כ פרוש ( צילום: ללא ) Your browser does not support the audio element.

בהמשך נשאל פרוש: "האם אתם כשליחי הציבור החרדי הפועלים במערכות ישראל רבות בשנים האם זכורה לכם תקופה בה היה משבר כה עמוק בין הציבור החרדי למדינה?"

פרוש השיב: "אני לא זוכר שהיהדות החרדית מאז קום המדינה, במהלך -77 השנים האחרונות, לא הייתה לה מכה כזו, משבר כזה, ביחס לחיים, ולאורח החיים החרדי, לא היה לנו דבר כזה".

פרוש התייחס לשאלה מדוע החרדים הולכים רק עם הימין והשיב: "אם אתה תולל את זה בברית האבסולוטית שלנו עם הימין, תשמע, אנחנו חיינו 25 שנה באופוזיציה עם השמאל, כי לא יכלנו להתקרב לשם. רק כשהגיע הליכוד, גדולי ישראל הסכימו לעשות קואליציה אחת".

השר לשעבר הוסיף: "אתה צריך לדעת שבשמאל יש כל מיני כאלו מרעין בישין, שאנחנו מתביישים לעמוד לידם. שם מלכתחילה באג'נדה זה חילולי שבת, או כל מיני דברים אסורים מדאורייתא, אז אני לא מחפש עכשיו חיבורים, אני כן יודע לומר שאני מאוד מאוכזב מזה שאין חוק שמסדיר את מעמד בני ישיבות, ובואו נקווה שאולי עכשיו נסיים את זה בכי טוב".