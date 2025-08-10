מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו בריאיון המלא ( צילום: למי עזוז | הפקה: אשר רוט )

יו"ר 'שלומי אמונים', השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש, בריאיון סוער ל'כיכר השבת' ממאהל המחאה שהקים בכניסה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בירושלים, שם הוא פתח את לשכתו החדשה והודיע על שביתת רעב. צפו בריאיון המלא.

"אני לא נכנס לוויכוח איתה", פותח ח"כ פרוש את הריאיון: "היועמ"שית אומרת שיש מתווה של 35% לוחמים מהציבור החרדי, זה השיקול דעת שלה, כמה באו מאותם 84 אלף ששלחו להם צווים? אף אחד לא בא. זאת אומרת שרוצים לריב עם הציבור החרדי. שהיועמ"שית תגיד שטעתה בשיקול דעת שלה. לדבריו: "אין חוק שפוטר את הערבים באופן אוטומטי אבל הפוקד לא קורא להם, למה היא לא מפעילה את הסמכות?".

ח"כ פרוש והשר קרעי בריאיון לישי כהן

בשלב הזה נכנס שר התקשורת, שלמה קרעי, לבקר ולחזק את השר פרוש. קרעי אומר לפרוש: "באתי לחזק אותך מול היועמ"שית, כל המטרה שלה זה לסכסך בינינו, בטח לא לגייס אף חרדי. היינו מצליחים להגיע להסכמות ולהבדיל בין מי שתורתם אומנותם למי שלא, היא מנסה בכוח לפגוע דווקא בלומדי התורה, אני בטוח שננצח אותה".

שאלנו את פרוש האם הוא מסכים עם מה שאומר קרעי, שמי שלומד - לומד ומי שלא - מתגייס: "קודם כל הלוואי והיינו אוחזים שם. אבל היועמ"שית אמרה 35% מהחרדים שיתגייסו להיות לוחמים וזה לא עובד, שתבוא ותגיד שטעתה. היא לא עושה חשבון נפש, לה טוב ש'שמח', שאנחנו בריב עם הליכוד, היא זו שמפעילה את כולם נגד, באתי לפה למחות נגד מה שהיא עושה, כדי להרוס".

ח"כ פרוש מסביר לנו ולשר קרעי את ההחלטה שלו להקים את המאהל ולשבות רעב: "ביום חמישי הייתה לי פגישה בכנסת עם ח"כים של 'אגודת ישראל', ואז אמרתי 'איך אני יכול לשבת פה בכנסת כשבחורי ישיבה בגלל שלומדים תורה - יושבים מאחורי סורג ובריח, איך זה יכול להיות? זו המדינה שלנו כרגע".

קרעי מבקש להוסיף שהיועמ"שית עושה הכל כדי להפיל את ממשלת הימין ולשרת את האופוזיציה, הזכרנו לו שמי שתקע את השיחות היה דווקא איש 'הליכוד' ח"כ יואל יולי אדלשטיין: "הוא לא עמד בלחצים, הוא רוצה להיות נשיא המדינה, הבטיחו לו על כל שבוע עיכוב - תקבל עוד קול לנשיאות, הוא הפריע במכוון, הוא גרר רגליים, אתה רואה שבסוף הדיחו אותו".

קרעי נפרד מפרוש ואנחנו חוזרים לריאיון עם ח"כ פרוש, ושאלנו על העובדה שבשורה התחתונה אין חוק, וגם לנציגים החרדים יש אחריות למצב הזה: "אני לא מדבר על זה שאין חוק, גם כשאין חוק - אם רוצים שלא להביא למלחמת אחים - אז יודעים מה להסתדר".

פרוש מוסיף: "גם לי יש זכויות במדינה הזו, תאמין לי, הסבא של סבא שלי שבא לפה כשאף אחד לא חלם לבוא לפה, לא הרצל ואף אחד, הם הגיעו לפה כדי ללמוד תורה, אז יש לנו זכויות לציבור החרדי, פה מתפתחת לה מלחמת אחים בין חרדים לחילונים, זה מה שהולך להיות פה, אתה יודע איזה מחזות אתה תראה?".

פרוש מזהיר ממה שיקרה במדינה אם ימשיכו לעצור תלמידי ישיבות: "אתה מדבר פה עם עשרות אלפי מאמינים שהתורה היא זו שנותנת להם את החיים, אני לא רואה אף מדינה שמסוגלת להתמודד עם מאות אלפים של אזרחים שמאמינים בדבר מסוים והמדינה תנסה לסכל אותם, המדינה תשתבש והיא תהיה משובשת ולא יוכלו לחיות פה בדרך הזו, אי אפשר ללכת למלחמה עם כמיליון ורבע אזרחים חרדים שרוצים לחיות פה באורח חיים מסויים, לא יכול להיות.

"זה יתפתח ויתפח ואף אחד לא יוכל לעצור את זה, עכשיו אולי עוד אפשר לעשות משהו, אחר כך? יהיה מאוחר מידי. אתה תעביר מסר לכולם: תתחילו לפחד. אף אחד לא יכול להיות אחראי לשום דבר, כאשר יפגעו לכל אבא הילד שלו וינסו לקחת אותו - אף אחד לא יכול לצפות מה יכול לקרות פה. אתה ראית שהקלפניסטים יודעים לשבש כשרצו לשבש, גם פה נוכל לשבש".

שאלנו את ח"כ פרוש איפה הפוליטיקאים החרדים עד לרגע בו הגענו שאין הסדרה למעמד תלמידי הישיבות ומעצרים שהחלו בימים אלו: "אני לא רוצה להיכנס איפה טעינו, אנחנו צריכים לפעול במשותף. ממני לא ביקשו לדחות את החקיקה, אני לא יכול עכשיו להיכנס לנושא הזה כשאנחנו צריכים לפעול מאוחדים.

פרוש מסרב להתייחס לטענות שלחץ שלו בשל דרישה מצד חסידויות שהוא מייצג התנגדו בעבר לחוקים שהיו יכולים להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות: "כולנו יהודים, כל אלה שמדברים עליהם בסוף מצביעים ג', כולנו ביהדות החרדית. אני אומר לך שלא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. כרגע אנחנו נמצאים בצרה".

על הסיכוי להעביר חוק בקדנציה הנוכחית ותחת יו"ר ועדת חו"ב החדש ח"כ בועז ביסמוט, אומר פרוש: "רצון יש לו, יכולת? למה לא? אם הוא רוצה לשנות ולעשות דברים טובים, למה לא? בשביל מה אנחנו נאבקים? כל יום שעובר ואין חוק מסדיר זו קטסטרופה עבורנו, אני רוצה את זה אתמול, לפני שנתיים".

שאלנו את פרוש על הזעם המופנה מצד הציבור הדתי לאומי לעבר הציבור החרדי, פרוש מבקש להזהיר אותם: "אני יכול להבין ואני מבין את הכאב, אבל לא מבין דבר אחד, אתה יודע שחלק גדול מהציונות הדתית חי על הסדרים בצבא, ישיבות ההסדר, אתה חושב שהציונות הדתית תוכל לשבת ברוגע ברגע שיסיימו את המלחמה עם החרדים? לא יהיו ישיבות הסדר, למה הציונות הדתית לא תופסת מה שהולך לקרות פה? שיחשבו טוב אם כדאי להם לריב איתנו".

השר קרעי וח"כ פרוש בריאיון ל'כיכר', היום

חזרנו שוב לסוגיית המעצרים והחשש שבקרוב צה"ל ייצא למבצע מעצרים רחב יותר: "ודאי שאם יעצרו בחורים - הדבר הולך להתפתח למריבה, לא רוצה לומר שהיא קטנה למה ש'מלחמת אחים' קרויה, בוודאי שיהיה פה מאבק אימים".

בסיום הריאיון שאלנו את ח"כ מאיר פרוש מה הוא דורש בימים אלו, איזה חוק הוא יתמוך בו: "פרוש מבקש שכל מי שיושב ולומד - יקבל דיחוי, כפי שהיה 77 שנים, אנחנו הסכמנו שיקימו פה מדינה כי בן גוריון אמר לאו"ם 'אני בונה בית לאומי לכל יהודי', יש פה יותר ממיליון יהודים שאומרים לא יכולים לחיות במדינה כזו אם לא נותנים לנו לחיות באורח חיים חרדי, זה פשוט תרמית, לקחו את ההסכמה של האו"ם והקימו מדינה בניגוד למה שהתחייבו".