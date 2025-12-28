היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום (ראשון) מכתב לבית המשפט בו היא קובעת כי יש להוציא צו ביניים שיעצור באופן מיידי את הליכי סגירת תחנת "גלי צה"ל".

יוזכר כי בשבוע שעבר נמנע בית המשפט העליון להוציא צו ביניים בנושא, למרות בקשת העותרים.

בתגובה חריפה שהוגשה לבית המשפט העליון, מבהירה היועמ"שית כי החלטת הממשלה התקבלה תוך "שורת פגמים משפטיים, מהותיים ותהליכיים", וכי לא ניתן לקדמה במתכונתה הנוכחית.

לפי עמדת הייעוץ המשפטי, הממשלה חרגה מסמכותה כאשר החליטה על סגירת התחנה ללא חקיקה ראשית של הכנסת. בחוות הדעת נכתב כי "ההכרעה בדבר סגירתה של תחנת שידור ציבורית ארצית מחייבת חקיקה ראשית ודיון ציבורי-פרלמנטרי מסודר", וכי לא ניתן עוד להסתמך על הסמכויות הכלליות המוקנות בחוק השיפוט הצבאי לצורך מהלך כה דרמטי.

היועמ"שית מביעה חשש כבד לשיקולים פסולים שעמדו בבסיס ההחלטה. לדבריה, קיים "חשש ממשי לשקילת שיקולים זרים הנוגעים לאופי סיקור האקטואליה ולתכנים ושדרנים מסוימים". היא מוסיפה כי בוועדה המייעצת, שעליה התבסס שר הביטחון, היו חברים בעלי "זיקה פוליטית משמעותית למפלגת הליכוד", בעוד שאנשי מקצוע בכירים ועיתונאים מנוסים נעדרו מהרכבה.

עוד מודגש בתגובה כי מאזן הנוחות מחייב את הקפאת המצב הקיים, שכן נקיטת צעדי סגירה לפני הכרעה שיפוטית עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לתפקוד התחנה ולחופש הביטוי. העיתוי של המהלך, חודשים ספורים לפני מערכת הבחירות לכנסת ה-26, מוגדר כגורם המעצים באופן חריג את הפגיעה בזכות הציבור לקבל מידע.

גלי צה"ל, הפועלת מזה כ-75 שנה, הוגדרה במסמך כ"אחד מעמודי התווך של העיתונות הישראלית" וכזירה מרכזית בשוק הדעות. למרות האנומליה הקיימת בהפעלת כלי תקשורת בתוך הצבא, סבורה היועמ"שית כי חשיבותה הציבורית של התחנה מחייבת זהירות מופלגת, וזאת בניגוד להחלטת הממשלה מה-22 בדצמבר המורה על הפסקת השידורים בלוח זמנים קצר של חודשיים בלבד.

כך או כך, לאור הרכב השופטים שידונו בנושא בבג"ץ גוברת ההערכה כי בית המשפט העליון יורה על ביטול סגירת התחנה.